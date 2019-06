Waterreus raadt vertrek bij Ajax af: "Die Europese topclub komt heus wel"

Donny van de Beek doet er volgens Ronald Waterreus goed aan om nog een jaar bij Ajax te blijven.

De middenvelder kan terugkijken op een uitstekend seizoen, waarin hij ook in de veel indruk heeft gemaakt. Hij heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij verschillende Europese topclubs. Waterreus denkt dat het voor de ontwikkeling van Van de Beek goed is om niet gelijk de stap naar een Europese grootmacht te maken.

Directeur spelerszaken Marc Overmars gaf in De Telegraaf al aan dat hij Van de Beek graag wil behouden en belonen met een nieuw contract. De 22-jarige Oranje-international werd reeds in verband gebracht met clubs als , , en Paris Saint-Germain. "Toch zal hij zaterdag ook hebben gezien dat de Champions League-winst er voor Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk een was die min of meer de bekroning vormde van hun wegen der geleidelijkheid", schrijft Waterreus in zijn column voor De Limburger . "Als ik Van de Beek zou moeten adviseren, zou ik hem zeggen: neem een voorbeeld aan Wijnaldum en Van Dijk."



Wijnaldum vertrok van naar , om uiteindelijk bij terecht te komen. Van Dijk speelde voor , Celtic en alvorens hij bij de kersverse Champions League-winnaar tekende. "Kies eerst voor een tussenstation voordat je de naar de échte top gaat", aldus Waterreus. "Of, beter nog: blijf nog een jaartje bij . Die Europese topclub komt heus wel, echt. Elke week spelen is op jouw leeftijd nu veel belangrijker. Maar of hij dat zelf ook zo ziet?"