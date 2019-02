Waterreus lyrisch: "Hij voldoet aan alle criteria om een topclub te leiden"

Giovanni van Bronckhorst vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord en Ronald Waterreus ziet Henk Fraser als ideale opvolger.

Fraser werkte als jeugdtrainer bij PSV en stond er volgens Waterreus goed op in Eindhoven wegens zijn 'inhoudelijke, strenge en toch vaderlijke benadering van talenten'. "Ik weet dat ze in Fraser destijds een potentiële hoofdtrainer van PSV 1 zagen", stelt de oud-doelman, die dat terecht noemt. "Simpelweg omdat hij aan alle criteria voldoet om een topclub te leiden. Fraser boezemt met zijn Oranje-verleden ontzag in. Hij is als coach inmiddels gepokt en gemazeld in de eredivisie-subtop."



Volgens Waterreus is misschien wel het belangrijkste dat Fraser de 'taal van de kleedkamer' spreekt. "Of die taal nu doorspekt is met Surinaamse, Marokkaanse of Nederlandse accenten", schrijft hij in zijn column voor de Limburger. Het contract van Fraser bij Sparta Rotterdam loopt nog tot medio 2020. "Ik begrijp daarom oprecht niet dat hij nog geen belletje heeft ontvangen vanuit Rotterdam-Zuid, de plek waar hij met zijn ijzeren discipline een van de pijlers was onder het kampioenschap van 1993."



Waterreus haalt de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV aan als voorbeeld. De Rotterdammers hielden de koploper van de Eredivisie zondagmiddag in Eindhoven op een 1-1 gelijkspel. "Ontbreekt het bij die club structureel niet aan de mentale weerbaarheid, die de ploeg gistermiddag tegen PSV zowaar wél tentoonspreidde? Snakken ze in De Kuip niet naar een coach die het club-DNA - ook naar buiten toe - bij uitstek belichaamt?"