Waterreus lacht om opmerking Johan Derksen: "Die vond het belachelijk"

Na een wekenlange voorbereiding beginnen de Oranje Leeuwinnen hun WK dinsdagmiddag met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

Ronald Waterreus hoopt dat het beter voor de dag komt dan de andere ploegen die tot nu toe in actie zijn gekomen. De oud-doelman constateert namelijk dat er ook wat 'campingelftallen' meedoen aan het eindtoernooi.

Gastland Frankrijk won vrijdag het openingsduel met Zuid-Korea met 4-0. Waterreus vond de Aziatan zwaar tegenvallen. "Met alle respect voor die dames uit Korea, hoor. Maar met topsport heeft het natuurlijk niets te maken. En zo kun je moeiteloos nog 14 van de 24 ploegen afstrepen", laat de oud-international weten in zijn column voor De Limburger .



Het valt Waterreus op dat het voetbal niet altijd kritisch wordt benaderd als de wedstrijden worden geanalyseerd op televisie. "Het moet allemaal lief, leuk en gezellig zijn. Ik zou het verhelderend vinden als dit soort zaken ook wordt benoemd op televisie. Dat er gewoon wordt gesteld dat die Koreanen er niks van bakten. Kijkers zijn niet gek namelijk."



Waterreus ziet wel goede ontwikkelingen in het Nederlandse vrouwenvoetbal. "In die zin moest ik een beetje lachen om die opmerking van mijn collega-mopperkont, die van Veronica Inside (Johan Derksen, red.). Die noemde het 'belachelijk' dat meisjes op jonge leeftijd in jongensteams moeten voetballen bij hun amateurclubs." Waterreus stelt dat meiden daar veel baat bij hebben. " We zijn Europees kampioen en dat met een groep meiden die grotendeels tussen jongens heeft leren voetballen."