Waterreus kritisch: "Ik heb me enorm gestoord aan die houding van Ajax"

Ronald Waterreus is niet te spreken over de houding van Ajax. De oud-doelman van PSV haalt in zijn column hard uit naar de technische staf.

Ajax versterkte zich afgelopen weekeinde met Bruno Varela, die met een optie tot koop wordt gehuurd van Benfica. Het is aannemelijk dat de 24-jarige sluitpost als tweede doelman moet gaan fungeren, achter André Onana. Dat Kostas Lamprou zo snel al een plaats gedaald is in de pikorde, stoort Waterreus.

"Lamprou keepte vorige week een ongelukkige competitiewedstrijd tegen Heerenveen. En prompt haalde Ajax een nieuwe keeper naar Amsterdam. Ene Bruno Varela, een Portugees. Het werd niet impliciet zo gezegd, maar aan alles viel op te maken dat Lamprou door de technische staf verantwoordelijk werd gehouden voor het puntenverlies tegen Heerenveen. Moraal: zo'n keeper is Ajax-onwaardig", schrijft Waterreus in zijn column in de Limburger .



"U mag gerust weten dat ik me enorm gestoord heb aan die houding van Ajax. Je verspeelt een keer punten tegen een subtopper en wat doe je als technische staf? Je legt de schuld ervan volledig neer bij je reservekeeper. Zo van: Het ligt niet aan de spelers, hoor. En zeker niet aan onze tactiek. Nee, die reservekeeper kan er gewoon niks van", gaat de oud-doelman verder. Hij is van mening dat Ajax een 'lachwekkend beleid' voert en dat men de oren heeft laten hangen naar de critici aan tv-tafels.



"Die zetten Lamprou weer eens neer als een kabouter die niet bij de lat kan. En eigenlijk is dat best een treurige constatering. Opportunistisch vooral", concludeert Waterreus. Hij vindt dat Ajax ook met Onana een 'slappe indruk' maakt en stelt dat het lijkt alsof de spelers geen zin meer hebben om onder Ten Hag te spelen. "Lamprou is niet het probleem. De onsamenhangende en ongeïnspireerde manier van voetballen; dát is het probleem. Het bewijs daarvan werd gisteren opnieuw geleverd."