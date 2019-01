Waterreus haalt fel uit: "Feyenoord is in niets een topclub"

Ronald Waterreus vindt Feyenoord geen topclub meer. De Rotterdammers verloren zaterdag met 3-1 op bezoek bij PEC Zwolle.

Met name de reactie op de nederlaag is volgens de oud-doelman veelzeggend. "PSV en Ajax zetten zichzelf voor schut tegen provincieclubs. En wat doet Feyenoord? Dat maakte het een dag eerder nóg bonter door te struikelen over PEC Zwolle", schrijft Waterreus in zijn column voor De Limburger .

In navolging van Feyenoord wisten zondag ook PSV en Ajax niet te winnen. De nummers een en twee speelden gelijk tegen respectievelijk FC Emmen en sc Heerenveen. Na de nederlaag tegen PEC Zwolle kijken de spelers van Feyenoord uit naar het duel van woensdag met Fortuna Sittard in de KNVB Beker. "De moraal van de Rotterdamse reacties desondanks? Ja, ze baalden. 'Maar', zo klonk het, 'gelukkig hebben we het bekertoernooi nog."



"Bij Feyenoord verlekkeren de spelers zich na een dreun in Overijssel blijkbaar meteen alweer aan mogelijke bekerwinst op Fortuna Sittard", schrijft Waterreus. "Hebben ze weer een bekerfinale in zicht. Nou, hoezee! Ter vergelijking: in de kleedkamer van PSV en zeker die van Ajax is het vandaag dus gewoon crisis, hè. Zoals het hoort bij een topclub, na een pover gelijkspelletje."



De reactie na de nederlaag zegt volgens Waterreus veel over de status van Feyenoord. "Een club die tevreden is met wat kruimels, zoals een KNVB Beker of een Johan Cruijff Schaal. Die blij is als het hoger eindigt dan FC Utrecht of Vitesse. (...) Jammeren ze weer over PSV en Ajax, die meer geld hebben. Of dat de oude Kuip zo'n parten speelt. Lekker signaal geef je daarmee af aan je spelers! Feyenoord is in niets een topclub."