Waterreus: "Een elftal met dat typische Van Bommel-gif wordt gewoon kampioen"

Ronald Waterreus gelooft nog steeds dat PSV kampioen wordt, ondanks dat de Brabanders het niet meer in eigen hand hebben.

raakte zondag door een 3-3 gelijkspel bij de koppositie kwijt aan . Beide rivalen hebben nu evenveel punten, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is veel beter: 74 om 65. Toch houdt oud-keeper Waterreus vertrouwen in een goede afloop.



"Van Bommel heeft de mentaliteit die hij als voetballer had onmiskenbaar overgebracht op zijn elftal. Ondanks het puntenverlies kwam dat ook gisteren feilloos tot uitdrukking. Ook in Arnhem zag ik een PSV dat voetbalde in de geest van Van Bommel", merkt Waterreus op in zijn column voor de Limburger. De oud-doelman stelt dat Van Bommel voor een 'ongelofelijk zware test' staat bij PSV. "Zijn eerste echte zelfs. Nog nooit in zijn loopbaan heeft hij het meegemaakt dat zijn elftal níet bovenaan staat. En nu voor het eerst wel."



"Dan worden opeens managementkwaliteiten van je gevraagd. Teleurstelling, een concurrent die je voorbij streeft; dat doet immers wat met een selectie", vervolgt de oud-PSV'er. De formatie van Van Bommel heeft nog vijf wedstrijden om Ajax weer te passeren op de ranglijst. PSV neemt het volgende week zondag in eigen stadion op tegen . "Wat ik denk? Van Bommel kennende zal hij ervoor zorgen dat PSV als winnaar uit deze dip komt."



"Een elftal dat zoveel veerkracht heeft dat het op grootse wijze achterstanden wegpoetst tegen , sc en , komt puntenverlies tegen Vitesse heus ook wel weer te boven. Sterker: een elftal dat doordrenkt is met dat typische Van Bommel-gif wordt uiteindelijk gewoon kampioen", besluit Waterreus. Naast de wedstrijd tegen De Graafschap, wachten voor PSV nog ontmoetingen met (thuis), (uit), (thuis) en (uit).