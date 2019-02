Waterreus: "Alleen dan kan hij eerste keeper van PSV worden"

Lars Unnerstall behoort de laatste weken tot de betere keepers van de Eredivisie, al hield VVV-Venlo dit kalenderjaar nog niet de nul.

Hoewel de Limburgers in 2019 al met ruime cijfers van zowel Ajax (6-0) als AZ (3-0) verloren, viel de Duitse doelman met diverse goede reddingen op. Unnerstall is officieel eigendom van PSV, dat de doelman op huurbasis in Venlo heeft gestald.



Unnerstall maakte vorig jaar zomer transfervrij de overstap van VVV naar PSV, voor drie seizoenen. Onderdeel van de transfer was het tijdelijke verblijf van de 28-jarige Duitser in 2018/19 in Venlo, waarna hij zich komende zomer weer in Eindhoven meldt. Daar maakt hij in de optiek van Ronald Waterreus weinig kans op een basisplaats. "Unnerstall maakt nauwelijks kans om Zoet te vervangen", verzekert de oud-doelman in de Limburger. "Alleen als Zoet weggaat, dan kan hij eerste keeper worden bij PSV."



"Unnerstall heeft een heel groot aandeel in een stabiel VVV en hij heeft zijn transfer naar PSV verdiend, maar Zoet verslaan? Geen kans." John Roox denkt echter dat de keeper, die een verleden bij Fortuna Düsseldorf, het Zwitserse FC Aarau en Schalke 04 heeft, wel degelijke een kans maakt. Hij werkt als keeperstrainer van VVV nauw samen met de Duitser. "Lars kan absoluut Zoet verslaan. Hij dwingt ontzag af, alleen al door de manier waarop hij in het doel staat. Lars heeft uitstraling. Nadeel voor hem is dat hij nog is gehaald door Phillip Cocu, maar nu is Mark van Bommel daar trainer."



"Ik geloof niet dat die twee al gesproken hebben, dus zal het aan komen op het begin van het seizoen." Goed presteren in de voorbereiding op komend seizoen is dan ook het devies van Roox, die in bijna vijfhonderd duels het doel van VVV verdedigde. "Als Zoet blijft en beide keepers op nul beginnen, dan komt het op de oefenduels in de voorbereiding aan."