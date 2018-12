Wat zijn Klopp's statistieken tegen Bayern München?

Sommige fans van Liverpool denken dat Jürgen Klopp's ervaring tegen Bayern zal helpen, maar wat zijn eigenlijk zijn statistieken?

Soms lijkt het alsof het lot bepaalt dat bepaalde clubs en spelers continu getest moeten worden en dat zal Jürgen Klopp vermoedelijk ook hebben gedacht toen Liverpool voor de tweede ronde van de Champions League werd gekoppeld aan Bayern München.



In 2016 combineerde de bijzondere magie van de loting het elftal van Klopp uitgerekend met Borussia Dortmund, zijn oude werkgever. Drie jaar later moet hij terug naar vertrouwd terrein voor een duel met een bekende vijand, om een ticket voor de kwartfinales te grijpen.



Liverpool had ook Barcelona, Real Madrid, FC Porto, Juventus of Dortmund kunnen loten, maar het lot bepaalde dat München de bestemming wordt. Daar staat het team van Niko Kovac klaar om de Engelsen uit het miljoenenbal te gooien.



Klopp probeerde na de loting positief te blijven en clublegende Ian Rush gelooft dat de kennis van de 51-jarige trainer over het Duitse voetbal een voordeel voor The Reds zal zijn.



Maar hoe groot zou dat voordeel dan zijn? Wat vertellen de geschiedenisboeken ons?



In de aanloop naar de kraker tussen Bayern München en Liverpool zet Goal de belangrijkste statistieken van Jürgen Klopp tegen de Rekordmeister uiteen.

Jürgen Klopp tegen Bayern München

Klopp heeft in totaal 29 wedstrijden tegen Bayern München gecoacht. De balans is niet zo best.



Van de 29 wedstrijden won Klopp er slechts acht en zestien keer stapte zijn ploeg als verliezer van het veld.



Pas in zijn twaalfde ontmoeting met de Duitse grootmacht wist de coach voor het eerst te winnen, in oktober 2010.

Datum Wedstrijd Competitie Winst/Verlies/Gelijk Nov 27, 2004 Bayern 4-2 Mainz Bundesliga Verlies May 7, 2005 Mainz 2-4 Bayern Bundesliga Verlies Nov 26, 2005 Bayern 2-1 Mainz Bundesliga Verlies Jan 24, 2006 Bayern 3-2 Mainz DFB Pokal kwartfinale Verlies Apr 23, 2006 Mainz 2-2 Bayern Bundesliga Gelijk Dec 16, 2006 Mainz 0-4 Bayern Bundesliga Verlies May 19, 2007 Bayern 5-2 Mainz Bundesliga Verlies Aug 23, 2008 Dortmund 1-1 Bayern Bundesliga Gelijk Feb 8, 2009 Bayern 3-1 Dortmund Bundesliga Verlies Sep 12, 2009 Dortmund 1-5 Bayern Bundesliga Verlies Feb 13, 2010 Bayern 3-1 Dortmund Bundesliga Verlies Oct 3, 2010 Dortmund 2-0 Bayern Bundesliga Winst Feb 26, 2011 Bayern 1-3 Dortmund Bundesliga Winst Nov 19, 2011 Bayern 0-1 Dortmund Bundesliga Winst Apr 11, 2012 Dortmund 1-0 Bayern Bundesliga Winst May 12, 2012 Bayern 2-5 Dortmund DFB Pokal finale Winst Aug 12, 2012 Bayern 2-1 Dortmund Duitse Supercup Verlies Dec 1, 2012 Bayern 1-1 Dortmund Bundesliga Gelijk Feb 27, 2013 Bayern 1-0 Dortmund DFB Pokal kwartfinale Verlies May 4, 2013 Dortmund 1-1 Bayern Bundesliga Gelijk May 25, 2013 Dortmund 1-2 Bayern Champions League finale Verlies Jul 27, 2013 Dortmund 4-2 Bayern Duitse Supercup Winst Nov 23, 2013 Dortmund 0-3 Bayern Bundesliga Verlies Apr 12, 2014 Bayern 0-3 Dortmund Bundesliga Winst May 17, 2014 Bayern 2-0 Dortmund DFB Pokal finale Verlies Aug 13, 2014 Dortmund 2-0 Bayern Duitse Supercup Winst Nov 1, 2014 Bayern 2-1 Dortmund Bundesliga Verlies Apr 4, 2015 Dortmund 0-1 Bayern Bundesliga Verlies Apr 28, 2015 Bayern 1-1 Dortmund DFB Pokal halve finale Gelijk

*Alleen officiële wedstrijden. Klopp coachte Liverpool ook toen Bayern in 2017 met 3-0 werd verslagen in het vriendschappelijke toernooi om de Audi Cup.

Iedere zege van Klopp op Bayern was met Borussia Dortmund, met FSV Mainz lukte het hem niet om de landskampioen te verslaan.



De ervaren trainer beleefde in het seizoen 2010/11 en 2011/12 een mooie periode tegen zijn rivaal uit Beieren en in beide seizoenen veroverde BVB de landstitel ten koste van Bayern, dat vijf keer op rij werd verslagen.



Vervolgens gingen de prestaties echter behoorlijk achteruit. Van de laatste dertien confrontaties won Klopp er maar drie. Dat zit de fans van Liverpool wellicht niet lekker.



Klopp kwam Bayern drie keer in een finale tegen (twee in de DFB Pokal en in 2013 in de Champions League) en één keer werd hij de winnaar. Dat was in de Duitse bekerfinale van 2012 (5-2).



In de Supercup had hij meer succes, getuige de twee overwinningen in drie ontmoetingen.



Wedstrijden van Klopp's teams tegen Bayern München leverden in het verleden vaak veel doelpunten op, dus wat dat betreft belooft het tweeluik in de achtste finales van het miljoenenbal zeer interessant te worden.

Wanneer speelt Liverpool tegen Bayern?

Liverpool eindigde op de tweede plaats in groep C en het speelt daarom de eerste wedstrijd thuis. Dat is op dinsdag 19 februari.



De return in de Allianz Arena in München is op woensdag 13 maart. Beide wedstrijden beginnen om 21:00 uur.