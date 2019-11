Wat zegt een rugnummer over de rol van een voetballer?

Hier lees je alles wat je moet weten over het belang van rugnummers voor het geval je niet weet wat er met een 'tien' of een 'zes' bedoeld wordt.

Rugnummers zijn niet alleen bedoeld om spelers op het veld uit elkaar te houden, maar ze staan ook symbool voor een unieke rol of verantwoordelijkheid binnen het team.

De lagere nummers zijn bijvoorbeeld bedoeld voor verdedigers, terwijl de nummer 10 vaak de spelverdeler is en het rugnummer 9 gedragen wordt door de spits.

In het moderne voetbal wijken spelers wel eens af van de traditionele nummers 1 tot en met 11. Zo speelde Justin Kluivert vorig seizoen met rugnummer 34 om zijn vriend Appie Nouri te eren en draagt doelman Gianluigi Donnarumma 99 vanwege zijn geboortejaar.

is een van de weinige clubs die nog wel vasthoudt aan de traditionele nummering. In de volksmond wordt zo'n standaardnummer wel gebruikt om een rol in het team te duiden, dus hierbij een uitleg:

Nummer 1

Dit shirtnummer is gereserveerd voor de eerste doelman en wordt zo goed als nooit gegeven aan een veldspeler. Iker Casillas was bijvoorbeeld nummer 1 van , terwijl ook Oliver Kahn en Gianluigi de onbetwiste nummer 1 waren bij en .

Nummer 2

Nummer 2 wordt vaak gedragen door verdedigers, en dan in het bijzonder rechtsbacks. Gary Neville droeg het nummer zijn hele carrière bij . Ook Cafú en Ivan Cordoba zijn beroemde rechtsbacks met dit rugnummer.

Nummer 3

Dit nummer is meestal ook voor een verdediger en ditmaal de linksback. Ashley Cole en Roberto Carlos zijn goede voorbeelden.

Nummer 4

Centrale verdedigers of verdedigende middenvelders zie je meestal met rugnummer 4, zoals Real Madrid-captain Sergio Ramos en -legende Patrick Vieira.

Nummer 5

Nummer 5 is over het algemeen ook voor een centrale verdediger, zoals bijvoorbeeld Carles Puyol, Fabio Cannavaro en nog langer geleden Franz Beckenbauer.

Nummer 6

In het verleden werd nummer 6 ook vaak gedragen door een centrumverdediger, maar -middenvelder Xavi was een bekende uitzondering. Tegenwoordig is het rugnummer vaak bestemd voor een verdedigende middenvelder.

Nummer 7

Dit rugnummer is vaak bestemd voor vleugelaanvallers en tweede spitsen, al zijn er wat voorbeelden van legendarische afmakers die het nummer ook droegen. Natuurlijk is er Cristiano Ronaldo, die er zelfs zijn bijnaam CR7 aan overhield. Ook Eric Cantona en David Beckham kregen het nummer bij Manchester United, waar het simpelweg aan de beste speler wordt gegeven. Kenny Dalglish had het nummer bij . Ook Luis Figo en George best droegen nummer 7.

Nummer 8

Rugnummer 8 is niet zo iconisch als '7', '9' of '10', maar het is toch een verantwoordelijkheid om het nummer te mogen dragen. Het is vaak bedoeld voor middenvelders met scorend vermogen of voor box-to-box-middenvelders, die zowel verdedigend als aanvallend van belang zijn.

Voormalig Liverpool-captain Steven Gerrard is een bekende aanvallende middenvelder met nummer 8, terwijl ook Frank Lampard in dezelfde rol bij floreerde. Andrès Inieste en Kaka droegen het nummer bij Barcelona en Real Madrid.

Nummer 9

Nummer 9 is meestal bestemd voor de targetman, de doelpuntenmaker die in welke formatie dan ook in het midden van de aanval komt te staan.

Fernando Torres droeg het nummer in zijn goede tijd bij Liverpool, Luis Suarez heeft nu nummer 9 bij Barcelona, terwijl Klaas-Jan Huntelaar, Karim Benzema en Robert Lewandowski ook goede voorbeelden zijn.

Nummer 10

Dit rugnummer is traditioneel gezien voor de spelverdeler of de beste aanvallende middenvelder. Het is een nummer wat je niet zomaar krijgt, want het heeft een status die je moet verdienen binnen het team.

Een nummer 10 is vaak iemand met veel inzicht, goede passing, techniek en het vermogen om het spel te versnellen. Zij zijn de regisseur van het elftal. Voorbeelden zijn Lionel Messi, Eden Hazard, Johan Cruijff en Pélé.

Nummer 11

Rugnummer 11 is meestal voor de linkeraanvaller, met Ryan Giggs als een van de beste voorbeelden. Neymar droeg het shirt bij Barcelona, terwijl het bij is weggelegd voor Angel Di Maria.