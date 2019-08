Wat wordt de favoriete opstelling van Arsenal in 2019/20?

The Gunners hebben een drukke transferperiode achter de rug in de aanloop naar Unai Emery's tweede seizoen in het Emirates Stadium.

Wat kunnen enkele maanden toch veel verschil maken. Vorig seizoen was de sfeer uiterst negatief bij , dat naast de top 4 greep in de Premier League en ook de finale van de niet kon winnen om de te bereiken.

Na een zomer met zes aanwinsten, waaronder Nicolas Pépé als duurste clubtransfer ooit, heerst er nu echter weer optimisme bij Arsenal, waar alles op alles gezet wordt om volgend seizoen na drie jaar afwezigheid terug te keren in het miljardenbal.

Dat is de eerste doelstelling en met alle versterkingen moet het haalbaar zijn, al heeft de concurrentie natuurlijk ook niet stilgezeten. Dit is in ieder geval wat Arsenal kan brengen dit seizoen:

Keepers:

Na een bemoedigend debuutseizoen wil Bernd Leno zijn plek als onbetwiste nummer 1 onder de lat verstevigen. Vorig seizoen kwam hij in september in de basis door een blessure van de nu gestopte Petr Cech en de Duitser heeft sindsdien alle competitiewedstrijden gespeeld.

Hij bekroonde zijn debuutseizoen met een uitverkiezing bij de Arsenal speler van het jaar-verkiezing, die uiteindelijk gewonnen werd door Alexandre Lacazette.

Emiliano Martinez - die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Reading - zal fungeren als back-up in de competitie, terwijl hij in de bekertoernooien de eerste keuze wordt.

Matt Macey, vorig jaar verhuurd aan Plymouth Argyle en tiener Arthur Okonkwo completeren het keepersgilde.

Verdediging:

De defensie is al jaren een zorgenkindje voor Arsenal en Emery is vastbesloten om het lek te dichten. The Gunners kregen vorige seizoenen 50 of meer tegengoals tegen in de competitie en dat aantal moet omlaag als men een rol van betekenis wil spelen.

Als maatregel heeft Arsenal nu twee aanwinsten gehaald, die eenmaal fit mogen rekenen op een basisplaats. David Luiz is gekocht van en Kieran Tierney werd eveneens op de slotdag van de transfermarkt aangetrokken. Hij komt over van Celtic.

Tegenover hun komst staat het vertrek van captain Laurent Koscielny, die naar in Frankrijk trekt. Arsenal kocht deze zomer ook nog de 18-jarige William Saliba van , maar hij blijft nog een jaar in de .

Rob Holding is wel weer inzetbaar voor Arsenal, dat hem vorig seizoen de laatste zes maanden moest missen door een ernstige blessure. Zijn terugkeer is een flinke verbetereing, want volledig fit was hij vorig seizoen de beste verdediger bij de Londenaren.

Calum Chambers keert eveneens terug bij Arsenal. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan en biedt Emery nu meer opties, nadat de Spaanse coach vorig seizoen noodgedwongen met drie verdedigers moest spelen door blessures.

Verwacht mag worden dat hij nu weer teruggaat naar een opstelling met vier verdedigers, waar Ainsley Maitland-Niles voorlopig de rechtsback is, tot Hector Bellerin eindelijk terugkeert van zijn langdurige afwezigheid door blessures.

Nacho Monreal en Sead Kolasinac strijden voorlopig om de plek van eerste linksback, tot aanwinst Tierney volledig is hersteld van zijn dubbele herniaoperatie van eerder deze zomer.

Arsenal hoopte deze zomer afscheid te nemen van Shkodran Mustafi, maar dat is nog niet gelukt. Hij is dus ook nog een reserveoptie, al lijken Konstantinos Mavropanos en Zech Medley hem inmiddels voorbij in de pikorde.

Middenveld:

Dani Ceballos is de enige aanwinst op het middenveld. De jonge Spanjaard wordt gehuurd van en het wordt fascinerend om te zien hoe Emery de 22-jarige wil gebruiken.

Hij kan in diverse rollen uit de voeten op het middenveld. Maar wat doet de trainer met Mesut Özil als Ceballos op nummer 10 komt te spelen?

Ceballos kan achter ook op een driemansmiddenveld terecht, met Granit Xhaka en Matteo Guendouzi of Lucas Torreira achter zich, of naast Xhaka in een 4-2-3-1-systeem.

Xhaka blijft het publiek verdelen, maar de Zwitsers internationals blijft een sleutelspeler voor het spel van the Gunners. Hij lijkt zelfs de nieuwe captain te worden nu Koscielny er niet meer bij is.

Aaron Ramsey's vertrek kost Arsenal de nodige goals vanaf het middenveld, maar Joe Willock's optredens in het voorseizoen zijn wat dat betreft hoopgevend, terwijl ook Reiss Nelson zijn steentje bij kan dragen.

Emery heeft ook Henrikh Mkhitaryan nog tot zijn beschikking, terwijl Alex Iwobi is verkocht aan en ook Mohamed Elneny de club mag verlaten voor een overstap naar bijvoorbeeld Turkije.

Emile Smith-Rowe hoeft ook niet veel te verwachten bij Arsenal dit seizoen. Een nieuwe verhuurperiode lijkt de meest waarschijnlijke optie voor het 19-jarige talent.

Aanval:

Arsenal heeft deze zomer nadrukkelijk gezocht naar manieren om de toch al sterke voorhoede met Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette verder te verrijken.

Lange tijd leek het erop dat Wilfried Zaha de droomaanwinst zou worden, maar weigerde medewerking, waardoor Arsenal uiteindelijk verder heeft gezocht.

Uiteindelijk werd het Zaha's landgenoot Nicolas Pépé, die voor 80 miljoen euro werd overgekocht van . De Ivoriaan kan op de rechterflank uit de voeten, maar weet zich ook raad met de spitspositie, indien nodig. H

Samen met de twee eerder genoemde spitsen vormt hij een razendsnelle voorhoede, van wie de nodige goals verwacht mogen worden in het komende seizoen.

Eddie Nketiah - die een goed voorseizoen draaide - is verhuurd aan Leeds United, terwijl nieuweling Gabriel Martinelli wel de kans krijgt om een rol te spelen in het Emirates

Hij gaat sowieso speeltijd krijgen in de bekertoernooien, waar ook Tyreece John-Jules de nodige minuten mag verwachten na zijn hoopgevende wedstrijden in de Amerika-tour.

Trainer:

Unai Emery staat voor een cruciaal seizoen bij Arsenal, waar nog steeds vraagtekens worden geplaatst bij de ineenstorting in de cruciale fase van vorig seizoen.

Emery heeft een driejarig contract getekend en begint nu aan seizoen twee, dus Arsenal moet aan het einde van dit seizoen knopen doorhakken voor de toekomst.

Bij de vorige trainer Arsène Wenger was het laatste seizoen ronduit rommelig door alle onduidelijkheid omtrent zijn persoon, dus lijkt het onwaarschijnlijk dat Arsenal nu weer tot het laatste contractjaar wacht om duidelijkheid te scheppen.

Umery weet dus dat hij goed moet presteren en wat dat betreft is het ongelukkig voor hem dat de club al vroeg in het seizoen moet aantredne tegen en Tottenham, die beter op elkaar zijn ingespeeld dan zijn ploeg.

Emery werd vorig seizoen nog wel eens verweten conservatief te zijn en veel fans vroegen zich bij tijd en wijlen af of hij wel de juiste man is om de club terug te brengen naar de top.

Anderen wezen op het feit dat hij niet de spelers had die bij zijn speelstijl passen, maar met de komst van Pépé en Ceballos lijkt hij nu wel spelers te hebben die moeten kunnen doen wat hij graag wil zien.

De druk op Emery's schouders is dus hoog en hij moet Arsenal simpelweg naar de top 4 leiden om zijn baan te behouden. Arsenal gaf deze zomer meer uit dan alle concurrenten, dus excuses zijn er niet.

