Wat staat Feyenoord te wachten in de groepsfase van de Europa League?

Feyenoord neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen FC Porto, Young Boys en Rangers. Goal ging alvast op onderzoek uit.

De Rotterdammers ontbraken vorig seizoen in het hoofdtoernooi, maar deze jaargang kwam men in De Kuip gemakkelijk door de voorrondes.

De ploeg van Jaap Stam neemt het in groep G op tegen de nummer twee van Portugal, de onbetwiste kampioen uit Zwitserland en de nummer twee van Schotland.

Inmiddels zijn de selecties door de verrichtingen op de transfermarkt flink veranderd, dus liggen de krachtsverhoudingen mogelijk anders.

Goal somt per tegenstander op wat de sterktes en zwaktes zijn. Wat staat te wachten in de groepsfase van de ?

Wat te verwachten van ?

FC Porto overwinterde de laatste jaren geregeld in de , maar moest dit seizoen verrassend een stapje terugdoen nadat het Russische Krasnodar in de voorrondes van het miljardenbal verrassend te sterk bleek.

In de Europa League geldt men echter op voorhand als een van de grote favorieten voor de eindzege en een blik op de recente resultaten staaft die bewering. Zo won Porto onlangs nog uit van , dat vorig seizoen net iets taaier bleek in de titelrace.

De club uit de havenstad nam deze zomer afscheid van Eder Militao (verkocht aan ) en zag ook zijn kompaan Felipe naar Madrid (Atlético) verkassen, terwijl middenvelder Oliver Torres zijn geluk in gaat beproeven.

De Portugezen hadden dus verdedigers nodig en de zeer ervaren Ivan Mercano van werd hiervoor transfervrij aangetrokken. Verder kwam het gebruikelijke contingent aan Zuid-Amerikaanse versterkingen, waarvan men hoopt dat er een paar uitblinkers tussen zitten.

Die jonge talenten sluiten aan bij een fraaie kerngroep waarvan Pepe, Moussa Marega, Jesus Corona (voormalig ), Danilo Pereira, Alex Telles en aanwinst Shoya Nakajima de meest bekende namen zijn.

Wat te verwachten van Young Boys?

Young Boys heeft ook een aardige reputatie opgebouwd in Europa. Vorig seizoen werd het uitgeschakeld in een loodzware groep met , en , maar laatstgenoemde ploeg ging op de slotdag wel met 2-1 ten onder in Zwitserland.

Het was het laatste wapenfeit van de Zwitsers, die desondanks als vierde eindigden en zich volledig op de eigen competitie konden focussen. Concurrent Basel werd op een straatlengte achterstand gespeeld en Young Boys mocht dit jaar weer meedoen aan de voorronde van de Champions League.

Hierin ging het echter net mis, want Rode Ster Belgrado was op basis van uitdoelpunten te sterk na twee gelijke spelen. Tijdens de returnwedstrijd in Servië hadden de Zwitsers alle kans, maar het wilde niet lukken voor de ploeg van Gerardo Seoane.

De Zwitserse kampioen van de laatste twee seizoenen heeft oud-Ajacied Miralem Sulejmani onder contract staan en met Jean-Pierre Nsamé loopt er ook een goalgetter pur sang rond. Vorig seizoen maakte de Kameroener al vijftien goals en nu staat hij op zes treffers na zes duels.

In de breedte lijkt de ploeg wel iets aan kwaliteit te hebben ingeboet nu liefst zes basisspelers zijn vertrokken. Young Boys haalde er relatief ervaren spelers voor terug en kan - indien de kernspelers fit blijven - vooral op eigen (kunstgras)bodem een lastige horde zijn.

Wat te verwachten van Rangers?

De uitwedstrijd tegen Feyenoord betekent voor Rangers-trainer Steven Gerrard een terugkeer naar De Kuip, waar de levende legende van tijdens de afscheidwedstrijd van Dirk Kuyt al eens speelde.

Destijds noemde de Engelsman - met wie Kuyt jarenlang samenspeelde - Feyenoord een fantastische club met ongelooflijke supporters. Datzelfde zal hij vermoedelijk ook denken van Rangers, waar de passie altijd zichtbaar is op de tribunes.

De club ging in 2012 failliet, maakte een doorstart op het vierde niveau en is inmiddels teruggekeerd in de hoogste afdeling, waar het alleen de eeuwige rivaal Celtic voor zich moet dulden.

Rangers huurt dit seizoen de nodige talenten van Liverpool, en Manchester United, terwijl routinier Jermain Defoe zijn ervaring mag overdragen op de jongere generatie.

Hij is vooral een mentor van spits Alfredo Morelos, die alleen in de vier voorrondes van de Europa League al acht treffers achter zijn naam mocht zetten en ook in de competitie vanuit alle hoeken en standen raak schiet.

Wanneer speelt Feyenoord in de EL-groepsfase?

Feyenoord komt zesmaal in actie in de groepsfase aangezien alle ploegen elkaar uit en thuis treffen. Dit is het speelschema voor de Rotterdammers, die beginnen en eindigen met een uitwedstrijd: