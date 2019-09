Wat staat Ajax te wachten in de groepsfase van de Champions League?

Ajax neemt het in de groepsfase van de Champions League op tegen Chelsea, Valencia en Lille. Goal ging vast op onderzoek uit voor de Amsterdamse fans.

Als halve finalist van de voorgaande editie is een kandidaat om serieus rekening mee te houden, dus van onderschatting zal geen sprake zijn bij de oppositie.

De kampioen van Nederland neemt het in groep H op tegen de winnaar van de , de nummer vier van Spanje en de Franse nummer twee.

Inmiddels zijn de selecties door de verrichtingen op de transfermarkt flink veranderd, dus liggen de krachtsverhoudingen mogelijk anders.

Goal somt per tegenstander op wat de sterktes en zwaktes zijn. Wat staat Ajax te wachten in de groepsfase van de ?

Wat te verwachten van ?

De Engelse grootmacht Chelsea is geplaatst vanuit pot 1 en zou dus de favoriet moeten zijn in Groep H, maar de Londense club is omgeven met vraagtekens.

Onder leiding van toenmalig trainer Maurizio Sarri (nu actief bij ) slaagde men er vorig seizoen op het nippertje in om een plekje in de top vier van de Premier League te bemachtigen dankzij een fraaie eindsprint.

Later won de ploeg ook nog de eenzijdige Europa League-finale van , waarmee de kracht van de ploeg werd onderstreept en er weer een hoofdprijs werd binnengesleept na de titel in 2017 en de in 2018.

Veel was daarbij te danken aan Eden Hazard, die vooral in 2018/19 een fenomenaal seizoen kende. Hij verdiende er een droomtransfer naar mee en door een transferverbod mocht Chelsea geen vervanger aantrekken.

De club had zich echter in januari al verzekerd van de zomerse komst van Christian Pulisic en had ook de optie om de gehuurde Gonzalo Higuain van definitief vast te leggen, maar deed dit ondanks het vertrek van spits Alvaro Morata niet.

Eenzelfde optie in het huurcontract van Mateo Kovacic werd wél gelicht en verder moet de ploeg het qua nieuwe impulsen hebben van de geweldige jeugdopleiding, die onder de nieuwe oefenmeester Frank Lampard eindelijk wordt benut.

In de eerste weken van het seizoen is het vooral spits Tammy Abraham die de aandacht trekt met vier goals in vier duels. Ook voormalig -huurling Mason Mount maakt indruk en hij is inmiddels basisspeler en international van Engeland.

Lampard durft het vertrouwen uit te spreken in zijn pupillen en was anderzijds ook eerlijk door te zeggen dat David Luiz geen toekomst meer had bij de club. De routinier verliet Chelsea op de slotdag voor concurrent Arsenal, dat dolblij is met zijn ervaring.

Chelsea gokt nadrukkelijk op de jeugd, maar het nadeel van een jonge ploeg is wisselvalligheid. Het team kwam uitstekend voor de dag in de strijd om de Europese Super Cup ( won na strafschoppen), maar werd in de eerste competitieronde met 4-0 afgedroogd door .

Het veldspel was desondanks veel beter dan de uitslag deed vermoeden en Lampard maakte zich dan ook geen zorgen over het restant van de competitie, waarin de ploeg nu vijf punten heeft na vier duels en teleurstellend elfde staat.

Tot nu toe wonnen the Blues niet van , terwijl ook Sheffield United het op een gelijkspel kon houden. Norwich werd wel nipt verslagen. Chelsea heeft veel potentie in de ploeg, maar het is de vraag of en wanneer Lampard dit volledig weet uit te buiten.

Wat te verwachten van ?

Valencia (Pot 3) verzekerde zich vorig seizoen pas op de allerlaatste speelronde van deelname aan de Champions League. In een spannende race om plek vier in LaLiga werd afgerekend met en het taaie .

Ook reikte de ploeg van succestrainer Marcelino ver in de Europa League, waar verliezend finalist Arsenal in de halve eindstrijd te sterk bleek voor de club uit de Sinaasappelstad, die wel beslag legde op de .

In de finale werd mede dankzij een goal van sterspeler Rodrigo Moreno verslagen en lang leek het erop dat de aanvaller zou verkassen naar , maar de club heeft hem voorlopig weten te behouden.

Van de basisploeg van vorig seizoen is eigenlijk alleen doelman Neto vertrokken naar Barcelona en in zijn plaats komt oud-Ajacied Jasper Cillessen, die de omgekeerde weg bewandelde vanuit Camp Nou.

De Nederlandse doelman wilde speeltijd en krijgt die kans bij Valencia, waar hij tot nu toe de onbetwiste eerste keeper is in LaLiga. De resultaten zijn echter nog niet zo goed voor de Oranje-goalie, die wel een penalty stopte in de openingsronde.

Door zijn save in de blessuretijd leek de ploeg met 1-0 te gaan winnen, maar Sociedad kreeg nóg een strafschop en die was wel raak, zodat het eerste puntverlies meteen een feit was voor los Ché.

Daarna volgde een uitnederlaag tegen en een thuisoverwinning op Mallorca, waarmee Valencia na drie speelronden een weinig zeggende tiende plaats bekleedt in de Spaanse competitie.

De ploeg lijkt echter in de breedte iets sterker te zijn geworden dan vorig jaar, want naast Cillessen werden ook Maxi Gómez, Denis Cheryshev, Jorge Sáenz, Eliaquim Mangala en Manu Vallejo gehaald.

Tegenover hun komst staat dus het vertrek van publiekslieveling Neto, spits Simone Zaza, Ruben Vezo en de verhuurde Jeison Murillo, die op Neto na overbodig werden geacht voor het avontuur in het miljardenbal.

Voordeel voor Ajax? Kort voor de eerste ontmoeting speelt Valencia een zware uitwedstrijd bij Athletic Club, terwijl Real Madrid vijf dagen na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wacht.

Bovendien maakte de Spaanse ploeg zes dagen voor de start van het miljardenbal bekend afscheid te nemen van trainer Marcelino, hetgeen tot felle protesten bij supportersgroepen en onduidelijkheid bij de spelers leidt.

Naar verluidt is het ontslag een gevolg van een langlopend conflict tussen voorzitter Peter Lim en de trainer, die een andere visie had over de aan te trekken versterkingen. Albert Celades wordt getipt als opvolger.

Wat te verwachten van ?

Lille is voor het Nederlandse publiek de grote onbekende in Groep H, al weten de meeste voetbalfans wel dat de ploeg vorig seizoen verrassend tweede werd in de Franse .

Met dank aan steraanvaller Nicolas Pépé was de nummer zeventien van het seizoen daarvoor de enige die een klein beetje in het spoor kon blijven van het ongenaakbare Paris Saint-Germain.

In een onderling duel werden Neymar & Co zelfs verslagen, maar zoals enkele jaren eerder overkwam na een topseizoen, werd ook Lille beroofd van haar grootste sterren.

Pépé verkaste voor liefst tachtig miljoen euro naar Arsenal en de jonge Portugees Rafaël Leao verdiende een toptransfer naar , terwijl Nederlander Anwar El Ghazi na een verhuurbeurt definitief werd overgenomen van Aston Villa.

Dat Lille ondanks het hoger eindigen dan toch twee van haar sterren aan die ploeg moest laten, is bovendien veelzeggend. Thiago Mendes en Youssouf Koné bleken die club toch als een stap hogerop te zien.

Tegenover hun vertrek staan natuurlijk ook inkomende transfers. Lille heeft met trainer Christophe Galtier naam gemaakt als talentenfabriek en met bijna 150 miljoen aan inkomend transfergeld kon men de markt op voor nieuwe pareltjes.

De meest in het oog springende nieuwkomer is zonder twijfel Renato Sanches, die jarenlang als toptalent werd gezien na een goed EK van 2016. Toch kon hij de stap bij nooit maken en hij gaat nu voor een nieuwe kans bij Lille.

Voorts werden ook Victor Oisimhen, Yusuf Yazici, Timothy Weah, Benjamin André, Domagoj Bradaric, Reinaldo Mandava en Leo Jardim aangetrokken om de ploeg waardig te maken voor de Champions League.

Het is moeilijk voorspellen of dit is gelukt, want de start in de Ligue 1 is vertekenend. Lille won van en , maar ging ook ten onder tegen en .

In beide verloren wedstrijden kreeg men echter pas tegentreffers nadat er een speler met rood van het veld was gestuurd. De enige veldgoal die Lille met elf tegen elf moest verwerken, was bovendien een eigen treffer van Zeki Celik tegen Nantes.

In de voorhoede rendeert de van Charleroi overgenomen Victor Oisimhen vooralsnog uitstekend. De twintigjarige centrumspits maakte vier goals in vier duels en is net als Memphis Depay van Olympique Lyon topscorer van de Franse competitie.

Wat te verwachten van Ajax?

Zoals bekend heeft ook de selectie van Ajax een metamorfose ondergaan door de zomerse transfermarkt, al is het dankzij goed werk van Marc Overmars niet zo erg als verwacht.

Sterkhouders als Hakim Ziyech, André Onana, Nicolas Tagliafico en David Neres tekenden bij, terwijl ook Donny van de Beek bleef ondanks interesse van Real Madrid.

Het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus en Frenkie de Jong naar Barcelona was echter onvermijdelijk en hun verlies zal zich doen voelen in de Johan Cruijff ArenA, waar men ook afscheid nam van de gestagneerde Kasper Dolberg.

De Amsterdammers haalden met Edson Álvarez, Quincy Promes, Razvan Marin en Lisandro Martinez vier voor -begrippen zeer grote aanwinsten binnen, terwijl Sergino Dest en Perr Schuurs vanuit Jong Ajax zijn doorgebroken.

Naast Frenkie de Jong vertrokken echter ook Lasse Schone (Genoa) en reservespeler Dani de Wit ( ) vanaf het middenveld, dus moet trainer Erik ten Hag flink sleutelen aan zijn vorig seizoen zo succesvolle linie.

Aanvankelijk was Daley Blind een linie doorgeschoven, maar hij oogde onwennig naast de druistige Razvan Marin. In de laatste wedstrijd kreeg Martinez daarom een kans als verdedigende middenvelder en zakte Blind terug naar de verdediging.

Quincy Promes heeft zijn draai ook nog niet helemaal gevonden, al liet hij tegen wel goede dingen zien in de competitie. Alvarez en Martinez overtuigen wel vanaf het begin bij de Amsterdammers.

In de Eredivisie verloopt het seizoen vooralsnog op rolletjes voor de torenhoge favoriet, die enkel in de openingsronde punten liet liggen tegen Vitesse en vervolgens driemaal met grote cijfers won.

Lees beneden verder

De ploeg legde ook beslag op de Johan Cruijff Schaal (2-0 tegen ) en moet nu proberen om het middenveld weer Champions League-waardig te maken, want men wil overwinteren in het miljardenbal.

Het is dus afwachten of Ten Hag in staat is om opnieuw een magisch seizoen te realiseren. Ajax is groeiende sinds de moeizame kwalificatierondes, maar op dit niveau worden fouten straks wel afgestraft.

Wanneer speelt Ajax in de CL-groepsfase?

Ajax komt zesmaal in actie in de groepsfase aangezien alle ploegen elkaar uit en thuis treffen. Dit is het speelschema voor de Amsterdammers: