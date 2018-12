"Wat Paul Pogba vandaag gedaan heeft was niet echt slim"

Manchester United is bezig aan de slechte seizoensstart in bijna dertig jaar.

Spelers als Paul Pogba en Alexis Sánchez slaagden er in de afgelopen maanden niet in om hun club bij de hand te nemen. Deze tegenvallende resultaten hebben dinsdag tot het ontslag van José Mourinho geleid, maar Jamie Carragher is van mening dat de Portugese oefenmeester niet de enige schuldige is.

"Deze spelers hebben helemaal niets laten zien in een Manchester United-shirt. Je hebt het over het in de steek laten van de trainer, maar ze hebben zichzelf ook in de steekgelaten", doelt de voormalige verdediger van Liverpool bij Sky Sports op Pogba en Sánchez. "Ik denk niet dat ze expres slecht hebben gepresteerd, ik denk niet dat dat ooit het geval is als mensen het erover hebben of een speler moet presteren voor zijn manager. Spelers moeten ook persoonlijke trots hebben een aantal door Mourinho gehaalde spelers hebben niet gebracht wat ze hadden moeten brengen."



"Maar ik denk dat die twee, in plaats van naar de manager te kijken, eerst bij zichzelf te rade moeten gaan. Zij hebben niet genoeg gebracht. Of een nieuwe manager meer uit hen zou kunnen krijgen? Het is triest als er een nieuwe trainer binnenkomt en spelers opeens op een compleet ander niveau gaan presteren." Pogba baarde vlak na het ontslag van Mourinho opzien op social media door een foto te plaatsen waar hij met een spottende blik op stond met de tekst 'verzin een bijschrift'. De post van de Fransman bleek uiteindelijk te maken te hebben met een campagne van een sponsor en werd alweer snel verwijderd. Carragher vindt de timing niet handig: "Pogba's social media-post na de bekendmaking was erg onbezonnen."



"Ik weet niet of hij het was of zijn zaakwaarnemer, maar het kwam niet op het juiste moment. Hij had meer respect moeten tonen voor wat er gebeurd is. Dit was de trainer die hem heeft teruggehaald nadat hij was vertrokken onder Sir Alex Ferguson. De spelers in de kleedkamer zullen hier blij mee zijn, dat is normaal, zo is het voetbal, niet iedereen kan het even goed vinden met de trainer. Maar wat hij vandaag heeft gedaan was niet echt slim."