Ajax hervat de jacht op koploper PSV komende zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Hans Kraay jr noemt de Amsterdammers titelfavoriet.

Het gat tussen de Amsterdammers en regerend kampioen PSV bedraagt na zeventien wedstrijden twee punten, in het voordeel van de Eindhovenaren. Toch ziet de analist en trainer de ploeg van trainer Erik ten Hag als grote favoriet, meldt hij in gesprek met Panorama.

"Ajax heeft een net iets betere keeper dan PSV, een net iets beter centraal verdedigingsduo én Frenkie de Jong. Die vier namen: Onana, De Ligt, Blind en De Jong, dat zijn de belangrijkste vier verschillen", merkt Kraay jr. op. Hij zegt stellig dat Ajax kampioen wordt en is een groot fan van André Onana. De 22-jarige doelman werd door de Amsterdammers in 2015 overgenomen van Barcelona en staat inmiddels tweeënhalf jaar onder de lat bij Ajax.



"Ik ben al door veel mensen voor gek verklaard, dus daar kun jij nog best bij, maar wat mij betreft is Onana een van de beste vijf keepers in Europa. Goede trap, goede reflex en het belangrijkste: hij is een van de weinige keepers die geen Velpon aan zijn schoenen heeft. Steeds meer keepers durven niet meer van hun lijn af te komen, Onana wel", stelt hij. "Dat hij nog niet is weggekocht door een Europese topclub, daar snap ik helemaal niets van."