Wat kunnen we verwachten van Mourinho's Tottenham?

De verliezend finalist van de Champions League heeft een impuls nodig nu de ploeg in het huidige seizoen dramatisch presteert in de Premier League.

Mauricio Pochettino inwisselen voor José Mourinho is in tactisch en cultureel opzicht zo'n beetje de meest extreme keuze die je kunt maken in de voetballerij.

In één klap zal Tottenham veranderen van een op eigen jeugd gefocuste, aanvallende en hoog druk zettende ploeg in een team vol ervaren sterren dat van achteruit naar de winst probeert te counteren.

Met het aanstellen van Mourinho neemt Daniel Levy een bijzondere gok omdat hij Pochettino's erfenis te grabbel gooit voor succes op de korte termijn.

Het lijkt erop dat hij ook beloofd heeft flink te investeren, want anders had de Portugees nooit 'ja' gezegd. Hoe dan ook worden de komende twee, drie jaar bepalend voor Tottenham's reputatie.

Mourinho wordt gezien als een verdedigend ingestelde trainer en zijn achttien maanden durend verblijf bij toont aan hoe gevaarlijk hij kan zijn voor de clubcultuur.

In de grote wedstrijden schroomde hij nooit om de bus te parkeren, terwijl United toch echt bekend staat om aanvallend voetbal. Bij Mourinho is dat anders. Iedereen verdedigt en zorgt dat de bal voorin komt, waar de aanvallers wel alle vrijheid krijgen.

Een solide verdediging was bij United altijd het fundament van zijn spel - het elftal zakt in, zet weinig druk en de backs blijven achterin, al speelden zijn teams bij Porto, , Inter en wel op de aanval waar mogelijk.

In alle drie zijn seizoenen bij Real Madrid scoorde de ploeg meer dan 100 keer in de competitie en, meer recent, speelde Chelsea in 2014/15 heerlijk verzorgd, aanvallend voetbal met Cesc Fabregas en Eden Hazard als uitblinkers.

Mourinho laat zijn elftallen gewoonlijk 4-2-3-1 of 4-3-3 spelen, maar de fans van the Spurs lijken te moeten wennen aan verschillende formaties, want Mourinho is een tacticus die graag reageert op zijn tegenstanders.

Ook experimenten met spelers op andere posities zijn niet uitgesloten als zij zich niet kunnen schikken naar zijn spelopvatting. Mourinho duldt geen tegenstand, eist defensieve discipline en wil voorin veel creativiteit zien - van de paar spelers die toestemming krijgen naar voren te gaan.

Het idee van de Portugees is voor de verdedigend ingestelde spelers duidelijk. Vermijd risico. Lijd geen balverlies en dan is de strijd al voor de helft gewonnen.

Mourinho eist zeer specifieke kwaliteiten op alle posities, dus kun je een groot deelvan de opstelling al invullen en eventuele aankopen voorspellen.

Hij wil sterke centrumverdedigers - Toby Alderweireld en Davinson Sanchez zullen dus veel spelen - terwijl de backs vooral in verdedigend opzicht goed moeten zijn.

Tottenham kreeg dit seizoen al veel tegentreffers via aanvallen over de zijkanten, dus de onrustige Serge Aurier zal niet het vertrouwen genieten van zijn nieuwe coach. Danny Rose zal daarom een kans krijgen als linksachter.

De club heeft lange tijd zonder verdedigende middenvelder met voetballend vermogen gezeten en Mourinho zal de 'Nemanja Matic-rol' willen verbeteren. Zomeraankoop Tanguy Ndombélé krijgt misschien nog even de kans tot men in januari een vervanger kan kopen.

Waarschijnlijker is echter dat Eric Dier de voorkeur krijgt, terwijl ook Victor Wanyama - genegeerd door Pochettino omdat hij te verdedigend was in zijn ogen - nog een optie is. De nieuwe trainer zoekt juist naar defensieve balans, dus wie weet schuift Wanyama op in de pikorde.

Naast de verdedigende middenvelder kiest Mourinho op zijn middenveld vaak voor een atletische box-to-box-speler en een gedisciplineerde spelverdeler, waarmee Christian Eriksen en Moussa Sissoko zeker lijken van hun plekje.

Harry Winks lijkt zijn basisplaats kwijt te raken omdat hij nogal eens balbezit lijdt en Dele Alli's instinct om zijn gevoel in plaats van stalorders te volgen kan hem zomaar een plek op de tribune opleveren ondanks zijn status bij het publiek.

Hardwerkende en razendsnelle aanvallers zijn altijd gewenst op de vleugels, dus Heun-min Son is vermoedelijk de eerste naam op het wedstrijdformulier. Op rechts heeft hij nu alleen beschikking over Erik Lamela en Giovani Lo Celso, dus dat is tot aan januari om het even.

Voorin is Harry Kane exact wat Mourinho zoekt in een spits, dus zijn positie is onomstreden. Kane werkt hard voor de ploeg, is niet zelfzuchtig, wel krachtig en balvast, terwijl hij ook nog eens een garantie is voor goals.

In januari zullen we zien hoe ver Tottenham bereid is te gaan voor Mourinho. Een voorbode hebben we mogelijk in augustus al gezien, toen Levy een last-minute bod neerlegde voor Paulo Dybala.

Daarmee brak de directeur met het beleid van Pochettino, die graag jonge talenten kneedde in plaats van gearriveerde sterren. Mourinho wil precies het tegenovergestelde, dus actie lijkt gegarandeerd.

Een nieuw bod op Dybala lijkt waarschijnlijk, terwijl Tottenham ook ver kan gaan voor Bruno Fernandes, die al langer op het verlanglijstje staat van de club en haar nieuwe trainer.

Mourinho heeft ook een nieuwe centrumverdediger nodig en aast wellicht op Kalidou Koulibaly. Daarnaast wordt Youcef Atal van Nice genoemd als mogelijke aanwinst op de rechtsbackpositie.

Levy zal ongetwijfeld hoog inzetten in de jacht op een rechtsback, centrumverdediger, defensieve middenvelder en rechtsbuiten, maar de geschiedenis leert ons dat hij niet zomaar met geld smijt in deze markt.

Als goedkopere opties - zoals de bij United overbodige Matic en Diogo Dalot - op de markt komen, zal hij wel gelijk toeslaan en ook zij passen goed bij de tactiek die Mourinho voor ogen heeft.

Mourinho heeft in zijn tijd als analist gezegd dat hij Eriksen zou verkopen als hij Tottenham was, maar het lijkt nu waarschijnlijk dat hij hem de kans geeft om vol te gaan voor een nieuwe uitdaging bij zijn huidige club.

Datzelfde zal gelden voor Alderweireld en Rose. Het is niet voor niets dat alle deze spelers in het verleden werden genoemd bij Manchester United, waar Mourinho toen de scepter zwaaide.

Dit is een nieuwe start voor iedereen. Grote spelers zullen hun weg naar Tottenham vinden, terwijl de Portugees alles op alles gaat zetten om de ploeg eindelijk aan zilverwaar te helpen.

Het spel zal er beslist anders uit gaan zien dan onder Pochettino, maar met Mourinho belooft het in ieder geval geen moment saai te worden.