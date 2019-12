Wat kan Liverpool verwachten van Monterrey op het WK voor Clubs?

The Reds bereiden zich voor op de ontmoeting met Monterrey op het WK voor Clubs en Goal laat je alvast kennis maken met de Mexicaanse opponent.

Als voetbalfan weet je waarschijnlijk wel dat het woensdag tegen Monterrey opneemt bij het WK voor Clubs, maar de Mexicanen zijn nou niet echt bekend in Europa.

Gelukkig heeft Goal alle informatie die je nodig hebt om je vrienden te imponeren met jouw kennis over het WK voor Clubs.

Laten we bij het begin beginnen en dan inzoomen op het voetbal.

Waar komt Monterrey vandaan?

Monterrey is eigenlijk een beetje een buitenbeentje in Mexico, want het is niet een van de historische grote clubs.

In Mexico draait het vooral om Club América, Chivas, Cruz Azul en Pumas, maar qua prestaties is Monterrey al jaren bezig om zich daartussen te voegen.

De club is gevestigd in het noorden van het land, in een industriestad op zo'n 900 kilometer van Mexico City. Monterrey ligt zodoende dichter bij Texas dan bij de hoofdstad en de Amerikaanse invloed is duidelijk merkbaar.

Los Rayados - gestreepten - hebben hun bijnaam te danken aan hun blauw-met-witte shirts en de industrie is nauw verweven met de in de jaren '40 door zakenlui opgerichte clubs.

Momenteel is de club in beheer van FEMSA - een conglomeraat van grote bedrijven dat haar geld verdient met de verkoop van frisdranken en bier.

Toevalligerwijs is Jesus Corona - met een verleden bij - een van de bekendste oud-spelers, terwijl de nu geblesseerde Vincent Janssen er momenteel onder contract staat.

Hoe heeft Monterrey zich geplaatst?

Monterrey won de Concacaf na een dubbele ontmoeting met Tigres in de finale (0-1 winst en 1-1 gelijk). Beide goals werden gescoord door centrumverdediger en captain Nicolas Sanchez.

Het was sowieso een pikant duel, want beide clubs strijden al jaren om de titel van beste club uit het noorden van Mexico. Monterrey timmert hard aan de weg met transfers en heeft nu een van de duurste selecties uit Midden-Amerika.

Daarmee is de club momenteel de beste in Mexico en dus ook van Noord- en Midden-Amerika. De CCL-beker werd nog opgeëist onder trainer Diego Alonso, maar hij moest dit seizoen vertrekken na een matige start.

De ploeg begon slecht aan de competitie en besloot uiteindelijk oude bekende Antonio Mohamed aan te stellen. De Argentijn leidde Monterrey al tussen 2015 en 2018 voor hij zijn geluk wilde beproeven bij .

Los Rayados hebben sinds zijn terugkeer in oktober niet verloren, waarmee de club nu al 13 wedstrijden ongeslagen is in alle competities. Op het WK voor Clubs werd Al-Sadd verslagen in de kwartfinale en nu is Liverpool de tegenstander.

Hoe speelt Monterrey?

Jürgen Klopp mag dan gezegd hebben dat hij in aanloop van het duel niet te veel over tactiek wil praten, maar wij laten ons daar niet van weerhouden.

Monterrey heeft spierkracht in de as, snelheid op de vleugels en consistentie in de achterhoede.

Mohamed heeft niet veel veranderd aan Alonso's team, maar er juist de goede elementen van zijn eerste periode bij de club aan toegevoegd.

Mohamed's teams voelen zich uitstekend op hun gemak zonder de bal, want er wordt continu geloerd op de counter. Ook een lange bal op de spits is daarom een beproefd concept.

De Mexicanen spelen eigenlijk altijd met vier of vijf verdedigers, waarbij de buitenste twee snel mee naar voren stuiven als de bal wordt veroverd.

Op welke spelers moet je letten?

Rodolfo Pizarro - Een creatieve speler die vaak wordt genoemd bij clubs uit de . Pizarro creëert altijd en overal kansen. Tegen Al-Sadd had hij het lastig, maar ook de spelers van Liverpool zullen zich woensdag soms afvragen 'hoe deed ie dat nou'?

De dribbelaar kan echter ook heel dicht op een tegenstander spelen om overtredingen uit te lokken om zo een vrije trap te versieren, hetgeen misschien wel het grootste wapen is van Monterrey.

Rogelio Funes Mori - Vincent Janssen is natuurlijk de bekendste naam in de voorhoede, maar hij moet ook als hij fit is voorrang verlenen aan Funes Mori. De Argentijn is sterk met de rug naar het doel, heeft een goed schot en is bijzonder doelgericht.

Jesus Gallardo - Monterrey heeft diverse Mexicaans internationals op de loonlijst staan en Gallardo is er een van. De buitenspeler kan ook als linskback uit de voeten met zijn snelheid en goede dribbels.

Dat toont zijn diversiteit aan, want hij speelt net zo makkelijk in de aanval naast Funes Mori als op het middenveld met Pizarro of achterin om ook de verdediging te ondersteunen.