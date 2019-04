Wat is St. Totteringham's Day? Rivaliteit tussen Arsenal en Tottenham uitgelegd

Arsenal-fans genieten van het idee dat hun club beter is dan de aartsrivaal en voor het hoogtepunt van het jaar is zelfs een officiële naam bedacht.

Bij de Londense prestigestrijd tussen en heeft eerstgenoemde beduidend meer om over op te scheppen. De Gunners staan op 13 landstitels en 13 FA Cups, terwijl de Spurs de beker 'slechts' acht keer wonnen en voor het laatst kampioen werden in 1961. En hoewel de Spurs het de laatste jaren goed doen, heeft Arsenal door de jaren heen veel meer betekend in de en de .

Meer prijzen winnen dan Tottenham is niet het enige waar de Arsenal-fans zich om verkneukelen. Men heeft ook een feestdag te vieren als er geen zilverwaar wordt behaald. Het heet St. Totteringham's Day en als je niet precies weet wat dit inhoudt, moet je vooral doorlezen, want Goal vertelt je alles wat je over dit voetbalbegrip moet weten.

Wat is St Totteringham's Day?

St Totteringham's Day is de naam die de fans van Arsenal gegeven hebben aan de dag waarop het onmogelijk wordt dat Tottenham nog boven Arsenal gaat eindigen in de Premier League. Dat geldt als een feestdag voor de Gunners, die zich dan in een positie bevinden om het de fans van de grote rivaal eens goed in te wrijven.

Het concept is vermoedeijk ontstaan in 2002, toen de fansite Arseweb erover begon, maar pas sinds 2010 is het een echt begrip geworden. Sindsdien is St. Totteringham's Day een onderwerp voor felle discussies die gerelateerd zijn aan de North London Derby.

In de geschiedenis komt verder geen St. Totteringham voor, naar wie de feestdag vernoemd zou zijn. De naam is een verbastering van Tottenham en het werkwoord 'tottering', wat wordt gebruikt voor iemand die in een 'onstabiele conditie' is. Engelsen krijgen er geen vrij voor van hun werk.

Wanneer wordt St. Totteringham's Day gevierd?

Vanwege de reden voor het feestje, valt St. Totteringham's Day ieder jaar op een andere dag en (sla dit maar snel over als je een Arsenal-fan bent) in sommige jaren gebeurt het zelfs helemaal niet. Als het wel zover komt, is dit meestal in maart, april of mei.

Onder de heerschappij van Arsène Wenger werd het bij Arsenal een zekerheidje en de Gunners eindigden 21 jaar op rij boven de Spurs. Er kwam zelfs een liedje aan te pas, waarbij de titel 'It's happened again' weinig te raden laat. Het is weer gebeurd, het is weer gebeurd, Tottenham Hotspur, het is weer gebeurd."

Het tij keerde echter in de laatste twee seizoenen onder Wenger's leiding en Tottenham zorgde er in 2016/17 voor het eerst voor dat de feestdag kwam te vervallen. Op White Hart Lane won men met 2-0 van de aartsrivaal en het seizoen daarna kwam het er weer niet van omdat Arsenal liefst 14 punten onder het als derde geëindigde Tottenham bleef steken op een zesde plaats.

Een van de meest memorabele St. Totteringham's Days kwam in 2015/16 tot stand voor Arsenal, toen Wenger's ploeg op de laatste speelronde een wonder nodig had om de rivaal alsnog te passeren. Tottenham had aan een puntje genoeg gehad tegen het al gedegradeerde , maar ging met 5-1 ten onder, terwijl de Gunners met 4-0 te sterk bleken voor Aston Villa.

In 2008 werd St. Totteringham's Day het vroegst in het jaar gevierd. Al op 9 maart werd duidelijk dat Arsenal niet meer te achterhalen viel door de stadgenoten. Er moesten nog negen speelrondes gespeeld worden. In 2004 lukte het The Invincibles weliswaar om tien duels voor het einde definitief boven de rivaal te eindigen, maar de datum zelf viel op 13 maart en dat was vier dagen later dan in 2008.

Hebben de Spurs een variant op St. Totteringhams Day?

Er is geen equivalent bekend vanuit de Tottenham-hoek, al zijn de fans ontegenzeglijk trots als hun helden boven de grote rivaal eindigen in de Premier League. Toen Tottenham in 2017 voorkwam dat St. Totteringham's Day gevierd kon worden, opperde The Telegraph dat de naam 'St. Arse's Day' gebruikt kon worden, maar dat idee sloeg niet aan.

St. Hotspur Day - de naam die werd gegeven aan de dag waarop Tottenham in 1991 de halve finale van de won van Arsenal - komt waarschijnlijk dichter in de buurt. Omdat Arsenal de laatste dertig jaar dominant was, is er door de Spurs niet vaak gesproken over een mogelijke naam. De laatste seizoenen wint de witte helft van noord-Londen echter aan kracht, waardoor een nieuwe feestdag wellicht ooit alsnog in het leven geroepen gaat worden.