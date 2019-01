Wat is Neymar’s transferclausule en transferwaarde?

Terwijl Barcelona en Real Madrid rondcirkelen, hoeveel geld zou er dan nodig zijn om Paris Saint-Germain tot een verkoop te verleiden?

Sinds Neymar voor een recordbedrag de transfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain voltooide, zijn er berichten opgedoken over een mogelijke terugkeer naar Spanje.

De 26-jarige vertrok voor een bedrag van 222 miljoen euro naar Frankrijk en PSG voldeed aan de transferclausule die hij had in Catalonië, meer dan een verdubbeling van de hoogste transfersom ooit eerder betaald, wat op dat moment Paul Pogba's transfer voor 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United was.

Neymar heeft zijn ups en downs gehad na het voltooien van de overgang, met name een voetprobleem waardoor hij de climax van het seizoen 2017/18 moest missen en hij ontbrak in de confrontaties tegen Real Madrid in de Champions League en hij kon niet op de toppen van zijn kunnen presteren op het WK 2018 met Brazilië.

Desalniettemin heeft hij 45 keer gescoord voor de Franse ploeg en ook nog 25 assists gegeven in 50 wedstrijden.

Hij blijft een van de meest begeerde spelers in de sport, waar geruchten hem consequent in verband brengen met een terugkeer naar Barcelona of een verhuizing naar Real Madrid, waar Cristiano Ronaldo moet worden vervangen. Goal begrijpt dat hij klaar is om een terugkeer naar Barça te forceren onder bepaalde voorwaarden, hoewel Andrés Iniesta zegt dat hij het niet ziet gebeuren.

Anders clubs zijn ook genoemd, waar Manchester United vaak is aangehaald als een mogelijke bestemming.

Maar hoeveel kost het om Neymar weg te halen bij zijn huidige werkgever, waar hij tot de zomer van 2022 onder contract staat?

Wat is Neymar's transferclausule?

Neymar heeft geen transferclausule in zijn contract bij Paris Saint-Germain staan.

Terwijl in Spanje elke speler een dergelijke clausule in zijn contract moet laten opnemen, is in Frankrijk het tegendeel waar. Het is zelfs illegaal om dergelijke clausules in contracten op te nemen.

Het is mogelijk dat hij 'gentleman’s agreement' heeft met het bestuur van PSG om hem te laten vertrekken als een voorwaarde, zoals het winnen van de Champions League, wordt geactiveerd, hoewel een dergelijke overeenstemming juridisch niet bindend is.

Hoeveel is Neymar waard?

Na het vastleggen van Neymar voor 222 miljoen euro, zou Paris Saint-Germain terughoudend zijn om de speler te laten gaan voor alles minder dan dit bedrag, vooral omdat zijn prestaties op het veld weinig hebben gedaan om een daling van deze prijs te rechtvaardigen.

Buiten het veld blijft hij een waardevol marketingartikel voor de Ligue 1-kampioen, hoewel hoe belangrijk niet zal worden onthuld voordat de financiële resultaten van vorig seizoen zijn gepubliceerd.

Transfermarkt.de waardeert de Braziliaan rond de 180 miljoen euro, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat PSG hem zou verkopen voor dat bedrag, tenzij onder dwang.

Ondertussen is de CIES Observatory, die de transferwaarde van alle voetballers in de hoogste divisies heeft gerangschikt volgens een algoritme van verschillende factoren, waaronder leeftijd, productie, huidige competitie en contract, van mening is dat hij de derde meest waardevolle speler ter wereld is, achter ploeggenoot Kylian Mbappé en Harry Kane. Ze waarderen hen op 197,1 miljoen euro.

Lees beneden verder

Er waren in de zomer berichten dat Real Madrid een bod van driehonderd miljoen euro zou willen uitbrengen op de voormalige Santos-speler. Zo'n bedrag lijkt nogal vergezocht, hoewel het waarschijnlijk zo'n overweldigend bedrag voor de Parijzenaars zou zijn om zelfs af te zien van de belangrijkste troef zowel op als buiten het veld.

Uiteindelijk is de waarde van de speler alleen datgene waar clubs hem voor willen kopen - en net zo cruciaal, waar PSG hem voor zou willen verkopen.

Tenzij de ploeg van Thomas Tuchal een ongelooflijke som ontvangt of de Champions League wint, is het onwaarschijnlijk dat ze willens en weten afscheid zullen nemen van hem.