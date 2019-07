Wat is Lionel Messi's gemiddelde tegen Brazilië?

Lionel Messi krijgt deze zomer een nieuwe kans op eremetaal met Argentinië, maar dan moet hij wel eerst zien af te rekenen met Brazilië.

In clubverband won de Argentijn alles wat er te winnen valt met , maar het ontbreekt in zijn carrière nog altijd aan een grote prijs met zijn land, al is hij al jaren topscorer van de Zuid-Amerikaanse grootmacht.

De 32-jarige speelt dit jaar mogelijk zijn laatste grote toernooi met de nationale ploeg en de Albiceleste maakt tijdens de Copa América kans op zilverwaar. Wel moet dan in de halve eindstrijd worden afgerekend met aartsrivaal Brazilië. In aanloop naar dat duel gaat Goal nader in op zijn vorm en zijn gemiddelde tegen de Goddelijke Kanaries.

Messi en zijn landgenoten hunkeren wanhopig naar internationaal succes, maar het toernooi begon matig met een tweede plaats in Groep B. De ploeg verloor met 2-0 van Colombia, speelde met 1-1 gelijk tegen Paraguay en ontsnapte aan een vroegtijdige uitschakeling dankzij een 2-0 zege op Qatar.

Messi scoorde enkel tegen Paraguay (vanaf de penaltystip), maar van hem wordt verwacht dat hij opstaat in de kraker die in de nacht van dinsdag op woensdag wordt afgetrapt om 02.30 uur Nederlandse tijd. In dat duel neemt Messi het op tegen ploeggenoten als Arthur en Philippe Coutinho, terwijl ook zijn voormalig teammaat Dani Alves een basisplaats zal hebben.

Zij kennen de kwaliteiten van de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or als geen ander, maar Messi's statistieken zijn niet extreem indrukwekkend te noemen. Zijn cijfers tegen het gastland zijn zelfs betrekkelijk matig voor iemand van zijn statuur, als we terugkijken op de negen keer dat Leo het opnam tegen Brazilië.





Zijn eerste interlandontmoeting met Brazilië vond in 2006 plaats in Londen, waar beide landen elkaar vriendschappelijk troffen en Brazilië met 3-0 aan het laatste eind trok. Diezelfde cijfers stonden een jaar later op het bord in de finale van de Copa América van 2007.

Een nieuwe editie van de interlandderby voltrok zich tijdens de kwalificaties voor het WK van 2010, waar hij in juni 2008 niet tot scoren kwam tijdens de 0-0 puntendeling en een jaar later ging het wederom mis voor zijn land in september 2009: 3-1.

In 2010 noteerde Messi dan eindelijk een overwinning in zijn vijfde wedstijd tegen de Brazilianen. Hij kwam ook eindelijk tot scoren in de vriendschappelijke ontmoeting die in Doha werd afgewerkt. Zijn hoogtepunt tegen de grote rivaal dateert echter uit juni 2012, toen hij een hattrick noteerde en zo een groot aandeel had in de 4-3 zege.

Lees beneden verder

Van een opwaartse lijn was echter geen sprake, want Messi had daarna weinig geluk meer tegen de Selecao. In China won zijn land zonder goals van de grote man nog met 2-0 tijdens een vriendschappelijk duel, maar bij de WK-kwalificatiematch van 2014 ging hij hard onderuit met 3-0.

De laatste ontmoeting tussen de twee eindigde wel in een overwinning voor Argentinië. Dat was in Australië en zonder Messi won de Albiceleste met 1-0.

Messi's cijfers tegen Brazilië