Wat is Kylian Mbappé's transferclausule en transferwaarde?

Hoeveel zou het in theorie kosten om één van 's werelds beste jongelingen weg te lokken bij Paris Saint-Germain? Wat is wereldkampioen Mbappé waard?

PSG-aanvaller Kylian Mbappé heeft zich geëtaleerd als de waardige opvolger van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij lijkt bij uitstek geschikt om het stokje van absolute superster in de voetbalwereld over te nemen en is daar al hard mee bezig.

In seizoen 2016/17 lanceerde hij zichzelf en zijn club. AS Monaco werd kampioen en haalde de halve eindstrijd van de Champions League, terwijl de jonge Fransman onderweg het ene na het andere record brak. Daar is hij sindsdien niet meer mee gestopt en in de zomer van 2018 werd hij de eerste tiener sinds Pélé in 1958 die een doelpunt maakte in een WK-finale. Hij droeg daarmee zijn steentje bij aan de 4-2 zege op Kroatië en mag zichzelf wereldkampioen noemen.

Een jaar eerder verbaasde hij ook de hele wereld door de duurste tiener ooit te worden. Hij verliet AS Monaco voor competitiegenoot Paris Saint-Germain, wat een bizarre som van 180 miljoen euro voor hem op tafel legde. Hij kon het aanbod van de Parijzenaars niet weerstaan, terwijl hij volgens Monaco-directeur Vadim Vasilyev ook naar Real Madrid kon gaan, tegen een vergelijkbare prijs.

Mbappé staat bekend als een groot bewonderaar van Cristiano Ronaldo, wiens poster in de slaapkamer van de Fransman hing. Zijn Portugese voorbeeld verliet Real afgelopen zomer voor Juventus en Real Madrid zoekt nog steeds naar een geschikte opvolger voor de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. Kylian Mbappé wordt genoemd. maar wat zou het kosten om de twintigjarige uit Parijs te lokken, waar hij 38 goals maakte in 64 duels, terwijl hij ook 25 assists gaf. Wat zijn die statistieken waard in combinatie met zijn tot medio 2022 lopende contract?

Hoe hoog is Mbappé's transferclausule?

Kylian Mbappé heeft bij Paris Saint-Germain geen transferclausule in zijn contract staan. Terwijl in Spanje elke speler een dergelijke clausule in zijn contract moet laten opnemen, is in Frankrijk het tegenovergestelde van toepassing. Het is zelfs illegaal om dergelijke clausules in contracten op te nemen.

Het is echter wel mogelijk dat hij 'gentleman’s agreement' heeft met het bestuur van PSG om hem te laten vertrekken als een voorwaarde, zoals het winnen van de Champions League, wordt geactiveerd, hoewel een dergelijke overeenstemming juridisch niet bindend is.

Hoeveel is Kylian Mbappé waard?

Toen Mbappé in 2017 bij PSG tekende, was dit in eerste instantie een huurdeal. Toen het een jaar later werd omgezet in een permanente overgang werd Mbappé officieel de één-na-duurste speler ooit in de geschiedenis. De club betaalde 180 miljoen aan AS Monaco, wat betekent dat de jonge Fransman alleen ploeggenoot Neymar moet voorlaten in de lijst met toptransfers over de hele wereld. Voor Neymar werd 222 miljoen betaald en de twee vormen nu een ijzersterk koppel, wat hun waarde uiteraard ten goede komt.

Sinds de transfer van Mbappé wordt wereldwijd aangenomen dat er een nieuw wereldrecord nodig is om hem weg te kopen bij PSG, waar hij een idool wordt voor de fans. Transfermarkt.de taxeert hem nu op 200 miljoen euro en de toonaangevende website maakt voor niemand anders een hogere indicatie. Zelfs niet voor Neymar, die wordt ingeschaald op 180 miljoen euro.

Ondertussen is de CIES Observatory, die de transferwaarde van alle voetballers in de hoogste divisies heeft gerangschikt volgens een algoritme van verschillende factoren, waaronder leeftijd, productie, huidige competitie en contract, ook van mening dat Mbappé de duurste voetballer ter wereld is, voor Neymar en Harry Kane. Het CIES gaat uit van een waarde van 218,5 miljoen euro.

Mensen van binnen de voetbalwereld geloven echter dat er veel meer geld nodig gaat zijn om hem te kopen. Bij een transfer gaat het er immers niet om wat hij waard is, maar voor hoe veel geld PSG bereid is hem te laten gaan. Vasilyev, die namens AS Monaco onderhandelde toen hij naar PSG ging, schat dat het van een wereldrecord gaat komen. Na de WK-finale deed hij die uitspraak bij ESPN. "Ik denk dat hij nu al tussen de 250 en 300 miljoen euro waard is." Het ziet er dus naar uit dat er nog wel meer records zullen sneuvelen voordat Mbappé klaar is.