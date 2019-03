Wat is Jürgen Klopp's netto waarde en hoeveel verdient de Liverpool-manager?

De Duitse manager is een van de meest opwindende persoonlijkheden in Engeland en strijkt een groot salaris op voor zijn prestaties.

Jürgen Klopp staat bekend om zijn overenthousiasme aan de zijlijn en charismatische persoonlijkheid en onder zijn leiding is in de race om voor de eerste keer in hun geschiedenis de Premier League-titel te winnen.

Hij heeft wat tegenslagen gehad in zijn carrière door tweemaal de -finale te verliezen, maar won daarentegen tweemaal de met , door te sterk te zijn voor rivaal , en heeft van Liverpool een ploeg gemaakt dat meestrijdt om de prijzen in eigen land en Europa.

De Duitser is een voorstander om aanvallend voetbal te spelen en zijn beroemde 'Gegenpress'-methode, waar zijn ploeg een dodelijke vaardigheid heeft om in een oogwenk een tegenaanval uit te voeren, waar het drietal Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah zijn voetbalfilosofie illustreren.

Maar hoeveel is de Liverpool-manager waard? Goal zocht het uit.

Hoeveel verdient Jurgen Klopp?

De Duitse manager kreeg een flinke loonsverhoging nadat hij Borussia Dortmund verruilde voor Liverpool, waar hij naar schatting 4,6 miljoen euro per jaar verdiende.

Sinds zijn komst naar Liverpool zou hij naar schatting ongeveer 8 miljoen euro per jaar verdienen, hoewel het bedrag naar verwachting hoger zal zijn, gezien het feit dat hij in 2016 een contractverlenging ondertekende, amper een jaar na zijn komst op Anfield.

Tijdsspanne Salaris Per seconde €0.25 Per minuut €15,42 Per uur €925,19 Per dag €31.086 Per week €155.432 Per maand €673.540 Per jaar €8 miljoen

Welke sponsorcontracten heeft Jürgen Klopp?

Klopp is een merkambassadeur voor New Balance, het bedrijf dat de tenues van Liverpool maakt, en je zult hem zelden zien zonder zijn kenmerkende pet aan de zijlijn en tijdens interviews.

Op het moment van het tekenen van het partnerschap, zei de Duitser: "Ik ben verheugd om deel uit te maken van het New Balance-team. Ik heb het merk heel goed leren kennen sinds ik naar Liverpool verhuisde. New Balance deelt het enthousiasme voor voetbal, altijd hard werken om onze positie in het spel te verbeteren en onze doelen te bereiken. Ik ben enthousiast over wat de toekomst zal brengen."

Naast de deal met de kledingfabrikant heeft Klopp ook sponsorovereenkomsten met het Duitse biermerk Warsteiner, autofabrikant Opel, elektronicagigant Philips en tv-station Sky Deutschland.

Klopp promoot de non-alcoholische drank van het Duitse bierbedrijf, ontworpen als de perfecte verfrissing voor sport, vergaderingen of om van te genieten tussen de maaltijden door.

"Ik ben een Duitse voetbalcoach en een van de ambassadeurs van onze nationale sport, net zoals Warsteiner-bier een van de beste ambassadeurs is voor de Duitse biertraditie", zei hij over het bier.

"Mijn grootouders hadden een kleine brouwerij en ik geniet van een goed biertje."

Welk liefdadigheidswerk doet Jürgen Klopp?

Klopp is een bekende filantroop en doneerde in 2018 4.600 euro voor een liefdadigsheidsinstelling voor kanker. De trainer the Reds schonk het geld aan Liverpool's Mike Edwards' Men in Lycra Just Giving-pagina terwijl de sportief directeur zich voorbereidde op een halve marathon ter ondersteuning van Prostate Cancer UK

"Ik heb dit helpende symdroom. Ik geef echt om mensen", zei Klopp destijds.

De Duitse manager nam ook deel aan de liefdadigheidswedstrijd van James Milner in Schotland. Genaamd 'A Match For Cancer, was de vriendschappelijke wedstrijd mede gesponsord door de James Milner Foundation en speelden Liverpool-spelers in een team en was Brendan Rodgers de trainer van het andere team. Spelers als Dirk Kuyt, Robbie Keane en Luis García speelden allemaal mee.

"De mensen hebben veel grote namen gezien, die nog steeds in een goede conditie zijn", zei de Duitse manager na de wedstrijd. "Dat ze allemaal hierheen kwamen en deden wat ze deden is echt leuk. Het was voor iets heel goeds en daarom waren we er allemaal."

"Ik heb echt veel respect voor wat Millie met zijn stichting doet. Het is geweldig. Het gala is eenmaal per jaar en ik ben er drie keer geweest. Het is een fantastisch evenement en iedereen is zo gul. Hij investeert veel tijd en geld en alle mensen op de avond investeren veel geld. Het is allemaal voor een heel goed project, ik vind dat heel leuk."

Klopp heeft ook geïnvesteerd in de liefdadigheidsevenementen en fundraisers van de club, is een frequente bezoeker van het Alder Hey-ziekenhuis en neemt deel aan evenementen van de LFC Foundation dat geld inzameld voor mensen met cystische fibrose.

In welke auto rijdt Jurgen Klopp?

In tegenstelling tot zijn collega's op het veld, rijdt de Duitser in een vrij bescheiden Opel Insignia (met een waarde van ongeveer 20.500 euro) en verscheen zelfs in 2018 in een commercial voor de auto.

Wat is het nettowaarde van Jürgen Klopp?

Volgens Celebrity Net Worth heeft Jürgen Klopp een opgestapelde nettowaarde van ongeveer 17,3 miljoen euro.