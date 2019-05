Wat is het nettovermogen van Alexis Sánchez en hoeveel verdient de Man Utd-ster?

De voormalige Arsenal-aanvaller werd de best verdienende speler in de Premier League bij zijn komst op Old Trafford. Wat is zijn geschatte vermogen?

Alexis Sánchez is een speler die zich een weg naar de top heeft gebaand.

"Alexis had niets toen hij opgroeide. Hij moest vechten voor alles wat hij heeft", vertelde zijn broer Humberto in gesprek met the Sun in 2014.

"Wij waren de armsten van de armen, dus Alexis moest van jongs af aan geld verdienen op elke mogelijke manier."

De door armoede geteisterde start van het leven van de international van Chili staat ver af van zijn huidige status als beste betaalde speler in de Premier League, maar hoe verhouden zijn verdiensten zich in vergelijking met die van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo?

Wat is het nettovermogen van Alexis Sánchez?

De aanvaller van heeft naar schatting een eigen vermogen van ongeveer veertig miljoen euro.

Alexis' eerste contract op zijn weg naar de top was bij het jeugdteam Cobreloa in Chili, waar hij een vast bedrag van 50.000 peso (52 euro) per maand verdiende.

Zijn eerste grote contract volgde in 2001 toen hij tekende bij en hij aanvankelijk 92.000 euro per week ging verdienen en plus elf miljoen euro aan bonussen.

Alexis verdiende vervolgens een wekelijks loon van 151.000 euro bij , voordat hij vertrok voor een gigantisch salaris op Old Trafford.

Hoewel het wekelijkse salaris van Alexis niet ver achterloopt op dat van Ronaldo en Messi, is zijn persoonlijk vermogen aanzienlijk lager dan van het tweetal. Het imperium van Ronaldo wordt geschat op een waarde tussen 232 en 290 miljoen euro, waar Messi in de buurt komt van 232 - 269 miljoen euro.

Hoeveel verdient Alexis?

Na zijn komst bij United tijdens de transferperiode van januari 2018, zette Alexis zijn handtekening onder een contract ter waarde van 406.000 per week op Old Trafford, waardoor hij de beste betaalde speler in de Premier League werd.

Recordaankoop Paul Pogba zou op dat moment de beste betaalde speler van de club zijn met een weeksalaris van 336.000 euro - zo'n 80.000 euro minder dan de aanvaller.

Bovenop het wekelijkse loon van de Chileen, zal Alexis aanzienlijke bonussen verdienen en geld krijgen uit portretrechten, wat betekent dat hij alles meegerekend ongeveer 580.000 euro per week zou verdienen.

Gedurende de vierenhalf jaar dat de aanvaller voor United zal spelen, wordt verwacht dat hij ongeveer 125 miljoen euro aan loon zal verdienen. Daarnaast zal hij een tekenpremie van 23 miljoen euro ontvangen.

Tijdsperiode Inkomsten Per seconde €0,96 Per minuut €57,63 Per uur €3.457 Per dag €82.997 Per week €580.977 Per maand €2.32 miljoen Per jaar €27.88 miljoen

Welke sponsorovereenkomsten heeft Alexis?

Alexis heeft een aantal persoonlijke sponsorovereenkomsten met grote merken, waaronder Pepsi, en werd in 2015 benoemd tot merkambassadeur voor Huawei voor een onbekend bedrag.

Tijdens Alexis' tijd bij Arsenal was het Chinese bedrijf hun wereldwijde smartphonepartner en legden zij de speler vast om samen met James Rodríguez hun vertegenwoordiger te worden in Zuid-Amerika.

Alexis krijgt ook een vergoeding van miljoenen euro's van Nike door het dragen van hun schoenen, waar hij als jongen ooit zijn schoenen niet meer kon betalen.

Wat voor liefdadigheidswerk doet Alexis?

Alexis is betrokken geweest bij een aantal liefdadigheidsprojecten en verwierf een reputatie vanwege zijn vrijgevigheid tijdens zijn tijd in Londen.

De dertigjarige groeide op in een klein mijnstadje op het platteland van Chili en 'had niets' als kind. Zijn broer onthulde dat hij op zesjarige leeftijd acrobatiek beoefende op de straat om geld te verdienen voor zijn gezin.

Alexis heeft regelmatig wat teruggeven aan zijn gemeenschap en in 2013 schonk hij 174.000 euro om vijf voetbalvelden in de buurt van zijn geboorteplaats Tocopilla te repareren.

"Ik heb twee voetbalvelden aangelegd omdat ik wilde dat de kinderen een fatsoenlijk veld hadden om op te spelen, wat ik nooit heb gehad", vertelde Sánchez in 2014 in gesprek met Arsenalmedia . "Mensen kunnen het verkeerde pad opgaan, zoals alcohol en drugs, en dat is slecht nieuws voor kinderen."

"Als ik daar ben, probeer ik evenementen te organiseren, met de kinderen te spelen en andere dingen te promoten. Als ik naar Tocopilla ga geef ik voetballen gewoon om de glimlach op de gezichten van de kinderen te zien, waar ik oprecht geloof dat kleine kinderen het belangrijkste zijn in de wereld. Ze leren van ons als volwassenen en het is echt belangrijk om dingen als dit te doen."

Alexis is ook een van een aantal spraakmakende profvoetballers die zich heeft aangesloten bij Juan Mata's Common Goal-stichting, waarbij één procent van het jaarsalaris van de speler aan het goede doel wordt geschonken.

Hoeveel volgers op sociale media heeft Alexis?

Alexis is een actieve gebruiker van sociale media en heeft 9,7 miljoen volgens op Instagram, het platform dat hij het meest gebruikt.

Hij gebruikt het medium regelmatig om berichten te plaatsen over zijn dagelijkse leven buiten het veld en deelt vaak verschillende berichten over zijn honden.

Op Facebook, waar hij vijf miljoen volgers heeft, is hij minder actief.

Welke auto rijdt Alexis?

Gedurende zijn tijd in Engeland heeft Alexis regelmatig rondgereden in zijn zwarte Bentley Continental GT ter waarde van 174.000 euro.

🇺🇸.... A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Jul 5, 2016 at 9:41am PDT

Alexis heeft ook een aantal Audi's in zijn bezit gehad, waaronder een R8 waarmee hij een ongeluk had toen hij nog voor Barcelona speelde en hij is gezien in een witte Lamborghini Huracan.

Alexis Sánchez' belastingszaak

Lees beneden verder

Toen hij speelde voor Arsenal gaf Alexis toe vervolgd te zijn door de Catalaanse rechtback als gevolg van belastingfraude van in totaal bijna één miljoen euro.

De aanvaller erkende zich schuldig gemaakt te hebben aan twee misdaden tussen 2012 en 2013, toen hij nog speler van Barcelona was, waarbij Europa Press een totaal waarde van 983.443 euro meldde.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho en Ricardo Carvalho zijn ook in soortgelijke zaken allemaal door de autoriteiten vervolgd.