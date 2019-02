Wat is er gebeurd met voormalig Man Utd-doelwit Leon Bailey?

De vleugelspeler van Leverkusen heeft moeite gehad om zijn vorm door te trekken die hem in verband bracht met de Premier League, maar het talent is er

Het is een tijdje geleden dat Leon Bailey voor het laatst de krantenkoppen haalde, maar zijn adembenemende vrije trap in de overwinning van Bayer Leverkusen op Bayern München zorgde ervoor dat hij opnieuw in de schijnwerpers kwam te staan.

De 21-jarige versloeg Sven Ulreich van 27 meter afstand om de stand zaterdag gelijk te trekken, waar Leverkusen de regerend Duits landskampioen met 3-1 versloeg.

"Ik heb Sven bedrogen", vertelde hij in gesprek met Bild na de wedstrijd - en hij had gelijk.

"Bailey schiet vaker over de muur, dat is iets wat we hebben geanalyseerd en veel bekeken hebben tijdens de week", zei Ulreich.

"Ik had al een vrije trap tegen hem gescoord in de andere hoek (vorig seizoen)", legde Bailey uit. "Ik wist dat hij vaak een kleine stap richting de hoek zet waar de muur staat, dus koos ik bewust voor de andere kant. Ik raakte de vrije trap perfect, het was een goede truc."

Het was een herinnering op het juiste moment van zijn bekwaamheid tijdens een moeilijk seizoen. De vleugelspeler worstelt om de vorm te vinden nadat hij vorig seizoen een van de populairste talenten op het continent was.

Bailey's negen doelpunten en zes assists van vorig seizoen trokken de aandacht van de Europese elite, wat leidde tot interesse van Arsenal, Chelsea en Manchester United - evenals een prijskaartje van 113 miljoen euro.

Nu, met slechts twee doelpunten en één assists in negentien wedstrijden dit jaar, vragen velen zich af of de hype simpelweg oppervlakkig was.

Maar Bailey werd dit jaar geconfronteerd met verschillende uitdagingen en maakte onderdeel uit van een roulatiebeleid, waardoor hij niet altijd aan de aftrap stond, om verzekerd te zijn van een succesvol Europa League-seizoen.

Op dit moment vorig jaar speelde Leverkusen geen Europees voetbal en bivakkeerde het op de tweede plaats. Aan het einde van het seizoen grepen ze op basis van doelsaldo uiteindelijk naast een Champions League-ticket.

Dit seizoen ziet het er niet zo rooskleurig uit. Leverkusen heeft mogelijk een plek veroverd bij de laatste 32 van de Europa League, maar in eigen land zijn ze minder krachtig in elk aanvallend opzicht - doelpunten, schoten en aanwezigheid in het strafschopgebied van de tegenstander - en ze staan op de zevende plaats.

Het is geen toeval dat Bailey een prominentere figuur was in Europees verband, in plaats van de Bundesliga.

Dat is echter niet noodzakelijk een slechte zaak. Naast het feit dat hij de eerste Europese knock-outwedstrijden uit zijn carrière heeft om naar uit te kijken, doet de Jamaicaan ervaring op van het spelen van binnenlands en continentaal voetbal - in een veel competitievere zin dat hij in Genk heeft doorstaan.

Geruchten suggereerden dat Bailey een vertrek in januari overwoog voor meer speeltijd, maar dit is een speler die weet dat hij zich op de perfecte plek bevindt om zich te ontwikkelen.

Ondanks dat hij slechts 21 jaar oud is, is hij altijd een verstandige jongen geweest. Op veertienjarige leeftijd zette Bailey voet op Europese bodem en ging hij aan de slag bij FC Liefering in Oostenrijk en later AS Trenčín.

"Tijdens ons bezoek aan Trenčín konden we de club, de manier van werken en interessante resultaten van de ontwikkeling van jonge voetballers zien. We geloven dat we door kunnen gaan met onze ontwikkeling in Slowakije", vertelde Bailey op de wedstrijd van de Slowaakse club. Het is een thema dat zijn woorden tot nu toe tijdens zijn reis hebben gekleurd.

Toen hij twee jaar later, op de leeftijd van zeventien jaar, bij Genk kwam, wist hij duidelijk hoe belangrijk het is om in een comfortabele omgeving te zijn.

"Genk voelt als thuis", zei hij. "Toen ik weg was bij andere club, had ik niet de steun die ik had bij Genk. Hopelijk kan ik een van de beste spelers worden die zo ooit hebben voortgebracht."

Hij heeft de nodige concurrentie in het veiligstellen van die status - met spelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Kalidou Koulibaly die voor de Belgische club speelden. Maar hij neemt de juiste stappen bij Leverkussen - in zijn eigen woorden, "de volgende belangrijke stap".

"Leverkusen staat bekend om zijn ontwikkeling en de manier waarop voetbal hier wordt gespeeld is aantrekkelijk. Dat vind ik leuk", zei hij bij zijn komst in Duitsland.

En toen de grote clubs van de Premier League interesse in hem hadden, dacht hij niet twee keer na en vertelde aan FourFourTwo : "Manchester United, City, Chelsea, Liverpool - veel clubs waren geïnteresseerd, maar het belangrijkste als een professional is om stap voor stap te zetten en niet te snel naar de top te snellen."

Bailey's focus is gestaag stijgende naar de top en als de grootste speler van zijn generatie. Hij heeft geen geheim gemaakt van die ambitie, iets dat heeft geleid tot conflicten met zijn thuisland, waar hij zich niet heeft gecommitteerd om Jamaica als resultaat hiervan te vertegenwoordigen.

De voorzitter van de Jamaicaanse FA, Michael Ricketts, beweert dat de speler "een klein probleem met zijn houding heeft". Maar veel grootheden uit de sport - zoals George Best uit Noord-Ierland en George Weah uit Liberia - hebben op de harde manier geleerd dat het feit dat je uit een kleinere natie komt, het potentieel van een speler kan beperken om de beste te zijn.

"Ik moet erover nadenken dat ik mezelf ontwikkel als een jonge speler", vertelde hij aan ESPN . "Mijn doel is om de beste speler ter wereld te worden. Om dat te bereiken, moet ik op de goede weg zijn en ik denk, op dit moment, kiezen voor Jamaica niet het juiste pad voor mij is."

Bailey is zeker in staat om dat niveau te bereiken, omdat hij de natuurlijke, ruwe eigenschappen bezit - het bliksemsnelle tempo, direct dribbelen en creativiteit om een verdediging kapot te spelen - waar slechts enkelen op zijn leeftijd van kunnen dromen.

Lees beneden verder

Hij is ook in staat zijn prijskaart van 113 miljoen euro te rechtvaardigen, vooral omdat hij het belang van tijd begrijpt.

"Ik ben alleen gefocust op Leverkusen. Ik ben blij met waar ik nu ben en concentreer me op een goede ontwikkeling", zei Bailey tegen Sky Germany .

"Wie weet wat er in de toekomst zal gebeuren?"