Wat is een technisch directeur en wat is zijn rol bij een voetbalclub?

Technisch directeur, sportief directeur, director of football... allemaal termen voor wat in essentie hetzelfde werk is, maar wat is hun rol precies?

We leven nu in het tijdperk van de voetbaldirecteuren. In het verleden was het de trainer die als grote leider werd gezien bij een club. Zij hadden het laatste woord bij vrijwel elk aspect van een vereniging. Van de training tot de transfers en van contractverlengingen tot scouting. Alles kwam op hun bureau terecht, maar de tijden zijn veranderd en hun rol is stapje voor stapje kleiner geworden.

Het hebben van een toegewijde technisch directeur is steeds vaker van levensbelang bij de grootste clubs ter wereld. We horen hen ook vaker in de media, maar het concept is nog altijd iets waar met name de wat oudere voetbalfans nog aan moeten wennen. Toch is het nodig, want zelfs voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger is als een van de laatsten van zijn soort van het toneel verdwenen.

"Director of football? Ik weet niet wat dat betekent", verklaarde de Franse coach van de oude stempel eens hooghartig. "Is dat iemand die langs de kant staat en spelers vertelt welke directie (richting, red.) ze op moeten? Ik heb nooit begrepen wat zo iemand doet. Ik ben de manager van Arsenal en zo lang ik hier ben, beslis ik wat er op technisch vlak gebeurt. Punt uit."

Dus wat is dat nu precies? Een director of football of in het Nederlands gezegd een technisch directeur. Goal legt het uit.

Wat is een technisch directeur?

Zoals aangegeven door Wenger, de rol van een technisch directeur is niet altijd helder omschreven, maar ze vormen een deel van het bestuur van de club en transfers komen meestal op hun bordje terecht.

Hun verantwoordelijkheden kunnen variëren van club tot club, want sommigen zijn betrokken bij alle aspecten zoals het aanstellen en ontslaan van trainers, scouting, transfers, lange-termijn-strategie en het verbeteren van faciliteiten. Anderen krijgen juist weer een kleiner gebied toegewezen waarin ze echt kunnen uitblinken vanwege hun achtergrond.

In ieder geval is het voor technisch directeuren van belang om een groot netwerk te hebben en vaak hebben ze ook een verleden in de sport, maar een achtergrond in administratieve rollen bij grote bedrijven volstaat voor sommige clubs ook. Een directeur heeft een totaal andere rol dan een trainer, maar ze werken desondanks nauw samen. Dag in dag uit vormt de 'TD' de schakel tussen de trainer en het bestuur.

Het idee is dat de trainer zich volledig kan toeleggen op het voorbereiden van wedstrijden en zaken die spelen in de selectie, terwijl de technisch directeur zich meer richt op het zakelijke aspect. Hij hoort van de trainer waar versterkingen nodig zijn en zet de scouting daarvoor aan het werk. Hij zorgt dat de contracten goed verzorgd zijn en kijkt ook naar de lange termijn, waarbij hij soms gedwongen is om de trainer met wie hij nauw samenwerkt te ontslaan.

Om een voorbeeld te geven van paralellen met andere sporten. De General Manager bij American Football-clubs vervullen een vergelijkbare rol als een technisch directeur in het voetbal.

Welke clubs hebben een technisch directeur?

In Nederland is het hebben van de een technisch directeur gemeengoed, maar dat is lang niet overal het geval. Het is echt iets van de laatste jaren en inmiddels hebben vrijwel alle topclubs in de wereld een technisch directeur. Zelfs in Engeland, waar dit lange tijd een taboe was.

Een uitzondering hierop vormt Manchester United, al heeft men inmiddels wel een vacature uitgeschreven om ook overstag te kunnen gaan. Edwin van der Sar is een van de gegadigden. Als er een definitieve aanstelling komt, gaan de Mancunians hun grote rivalen Liverpool, Chelsea, Arsenal en Manchester City achterna, waar al wel een director of football rondloopt.

Bekende technisch directeuren

Bij Everton is het sinds de zomer van 2018 Marcel Brands die zich over de technische zaken buigt. Hij kwam over van PSV en is nu bij de Toffees verantwoordelijk voor het beleid. Uit Nederlands oogpunt is hij misschien wel de bekendste technisch directeur in het buitenland, maar er zijn meer voorbeelden.

Manchester City heeft bijvoorbeeld Txiki Begiristain in dienst, die eerst bij Barcelona werkte en sinds 2012 de lijntjes uitzet bij City. Hij werd gehaald omdat hij bij Barcelona verantwoordelijk was voor het aantrekken van spelers als Dani ALves, Yaya Touré en Eric Abidal. Mindere aankopen als Keirrison en Alexander Hleb worden hem vergeven.

Ook bij een topper is het niet altijd raak, al doet hij het in het Etihad Stadium zeer behoorlijk met de aankopen van bepalende spelers als Fernandinho, Aymeric Laporte, Ederson Moraes en Gabriel Jesus. De geboren Bask deelde in 2018 iets van zijn filosofie bij de BBC.

"Je hoeft niet elk jaar elf spelers te vervangen. Je moet er twee of drie bijhalen", sprak Begiristain. "Als je wint, moet je zorgen voor nieuwe impulsen om interne competitie te blijven realiseren. Dat is nodig om een winnende ploeg scherp te houden. Als je geen kampioen wordt, moet je juist zorgen voor kwaliteitsimpulsen, maar je moet achter je idee blijven staan en zorgen dat je de mensen vindt die het uit kunnen voeren zodat je dan wel wint."

Een andere bekende naam uit Spanje is Monchi. Hij maakte faam bij Sevilla door spelers als Jesus Navas, Sergio Ramos en José Antonio Reyes te ontdekken, terwijl hij ook een sleutelrol speelde in het binnenhengelen van koopjes die later voor veel geld werden doorverkocht. Voorbeelden? Dani Alves, Ivan Rakitic en Julio Baptista.

Monchi, wiens echte naam Ramon Rodriguez Verdejo luidt, stapte in 2017 over naar AS Roma, waar hij lof kreeg voor het aantrekken van spelers als Bryan Cristante, Justin Kluivert en Robin Olsen. In zijn eerste seizoen reikte de door hem samengestelde selectie tot de halve finale van de Champions League, waarin Liverpool nipt te sterk bleek.

In Brazilië loopt ook een 'wonderdirecteur' rond. Alexandre Mattos wordt geroemd als mastermind achter de successen van diverse clubs, zoals Cruzeiro en Palmeiras, die beide het landskampioenschap opeisten onder zijn leiding. Een andere Braziliaan, Leonardo, verdiende zijn sporen juist in Europa. Hij hielp Paris Saint-Germain aan spelers als Thiago Motta en Javier Pastore, terwijl hij nu bij AC Milan verantwoordelijk is voor de komst van Krzysztof Piatek en Lucas Paqueta.

Michael Emenalo scoorde punten bij Chelsea door Juan Mata, Eden Hazard en N'Golo Kanté vast te leggen, maar aan de andere kant bracht hij ook de geflopte Marko Marin en Loic Remy naar Londen, waardoor het geen onverdeelde succesperiode werd. Ook daar zijn genoeg voorbeelden van te vinden.

Damien Comolli is een minder populaire voetbaldirecteur, al heeft hij bij diverse grote clubs gewerkt. Hij vervulde een rol bij Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Saint-Etienne en tegenwoordig is hij werkzaam bij Fenerbahce. De Fransman was aanvankelijk erg succesvol als de man die Kolo Touré voor Arsenal strikte en degene die Luka Modric en Dimitar Berbatov naar Tottenham bracht, maar daarna keerde de opinie over zijn functioneren.

Vooral bij Liverpool moest hij het ontgelden. Hij werd aangesteld zodra de Fenway Sports Group de club overnam en onder zijn leiding werden er op basis van statistieken allerlei spelers binnengehaald. Dure miskopen als Andy Carroll, Steward Downing en Charlie Adam brachten geen van allen wat hij voorzag, maar volgens hem ging het allemaal mis door het aantrekken van Jordan Henderson.

"Hij is een van de belangrijkste redenen dat ik ben ontslagen", sprak Comolli in 2016 in gesprek met talkSPORT. "Op de dag dat ik werd ontslagen vertelden ze [de clubeigenaren] dat ik een grote fout had gemaakt met Jordan. Hij zou een verspilling van geld zijn."

"Ik heb het toen nooit publiekelijk gezegd, maar ik was ervan overtuigd dat hij de toekomstige captain zou zijn. Nu zullen mensen ongetwijfeld vinden dat ik het makkelijk is om dat zo te zeggen, maar toen wist ik al zeker dat hij aanvoerder van Liverpool zou worden. Nu is hij dat ook echt en ook de captain van Engeland."

Het verhaal van Dennis Wise bij Newcastle United is een ander bizar voorbeeld van hoe het kan gaan. De voormalig middenvelder van Chelsea clashte in zijn rol als technisch directeur met trainer Kevin Keegan over ongewenste speler. De coach nam gefrustreerd ontslag en klaagde de club aan voor tegenwerking.

Goal begrijpt ondertussen dat Erik Stoffelshaus de favoriet is om de rol van director of football op zich te nemen bij Manchester United. Anderen die ook genoemd werden zijn Edwin van der Sar, Luis Campo en Paul Mitchell.