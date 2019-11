Wat is de langste ongeslagen reeks in de Premier League?

Arsenal is de enige ploeg die de Premier League ooit won zonder nederlaag, maar ook andere teams kwamen wel eens dichtbij.

Wie de woorden 'ongeslagen' en Premier League' online opzoekt, komt onvermijdelijk terecht bij 's Invincibles van 2003-04. The Gunners bleven uiteindelijk 49 wedstrijden zonder nederlaag, hetgeen hen de landstitel opleverde.

Ze zijn de enige club die de Premier League ooit wonnen zonder nederlaag - vandaar de bijnaam Onverslaanbaren - en Arsenal is bovendien houder van het record langste reeks zonder verliespartij, al is nu ook goed op weg.

Goal gaat terug in de tijd en vertelt je alles over de recordpogingen van weleer. Welke clubs kwamen dichtbij de recordreeks van het team van Arsene Wenger en op welke plaats staat Liverpool nu?

De verwachtingen waren hooggespannen toen Pep Guardiola's in seizoen 2017-18 gehakt maakte van alle tegenstanders, maar Liverpool maakte er in januari 2018 een einde aan door met 4-3 te winnen.

Het betekende voor City het einde van een succesvolle serie van dertig wedstrijden zonder nederlaag. City werd alsnog kampioen met liefst 100 punten, maar verloor naast Liverpool ook nog van .

In oktober 2005 stierf ook een potentiële recordbreker van José Mourinho's in schoonheid nadat men na veertig competitiewedstrijden eindelijk het onderspit dolf.

Arsenal was in 2002 ook al eens dertig wedstrijden ongeslagen en precies zoveel wedstrijden is de huidige selectie van Jürgen Klopp's Liverpool al niet verslagen.

The Reds zijn al sinds januari 2019 niet meer verslagen en de ploeg kan de derde plaats in het totaaloverzicht bemachtigen als het dit weekend niet verliest van Brighton.

Andere indrukwekkende series zijn die van Chelsea in 2008-09 (29) en Manchester United's pogingen in 1999, 2011 en 2017. Ook zij kwamen drie keer tot 29, terwijl Nottingham Forest in 1995 al eens tot 25 wedstrijden reikte.

Langste ongeslagen reeks in de Premier League

Datum waarop reeks ten einde kwam Team Aantal wedstrijden: 16 oktober 2004 Arsenal 49 29 oktober 2005 Chelsea 40 6 oktober 2002 Arsenal 30 NOG NIET TEN EINDE * Liverpool 30 2 januari 2019 Manchester City 30 18 oktober 2008 Chelsea 29 25 september 1999 Manchester United 29 1 februari 2011 Manchester United 29 30 april 2017 Manchester United 25 6 november 1995 Nottingham Forest 25

* Laatste update op 30 november 2019.