Wat is Common Goal en waar staat het initiatief van Juan Mata voor?

De aanvaller van Manchester United is de initiator van een stroming die profvoetballers oproept een deel van hun salaris te doneren aan goede doelen.

In de voetbalwereld gaat meer geld om dan ooit tevoren en Juan Mata is de drijvende kracht achter het initiatief om iets terug te geven aan mensen die het harder nodig hebben.

Zijn ideeën verwerkte hij in een liefdadigheidsinstelling met de naam Common Goal en Goal heeft alle informatie die je nodig hebt om te begrijpen hoe het in elkaar steekt.

Wat is Common Goal?

Common Goal is een liefdadigheidsinstelling die wordt gerund door streetfootballworld, dat werd gelanceerd met de hulp van Mata.

De vleugelaanvaller onthulde bij The Players' Tribune dat hij één procent van zijn salaris afstaat en Common Goal, terwijl hij andere spelers opriep hetzelfde te doen.

Dat geld wordt gebruikt om goede doelen van over de hele wereld te ondersteunen die met sport zorgen voor een betere wereld. Streetfootballworld heeft een netwerk van 120 van dat soort organisaties om zich heen verzameld.

Hun werk loopt uiteen van 'het tackelen van genderongelijkheid in India, tot vredesopbouw in Colombia en de vluchtelingenintegratie in Duitsland'.

Het doel op de lange termijn is 1% van de volledige voetbalinkomens in te zamelen zodat de goede doelen nog meer kunnen doen dankzij de kracht van sport.

Welke spelers en coaches doen mee? De lijst van spelers, coaches en andere prominenten die samen met Mata geld afstaan aan Common Goal groeit gestaag. Onder de donateurs zitten bekende namen als -verdediger Giorgio Chiellini en wereldkampioene Alex Morgan. "Het feit dat we in elf dagen tijd weer drie spelers hebben verwelkomd bij Common Goal toont de potentie van deze beweging", zei Mata nadat Stuttgart's Dennis Aogo bekend maakte 2 procent van zijn inkomsten te doneren. "Ik geloof meer dan ooit tevoren dat voetbal de wereld kan veranderen. Maar net zoals op het veld, moeten we ook hier samenwerken. Dat is precies wat we doen met Common Goal."

-trainer Jürgen Klopp kondigde aan mee te doen toen hij op 23 september 2019 zijn prijs voor FIFA's The Best Men's Coach op mocht halen. In zijn speech maakte hij zijn deelname kenbaar en riep hij de zaal vol topvoetballers op om zijn voorbeeld te volgen.

"Wij hebben allemaal heel veel geluk in het leven. Er zijn echter ook mensen die die voorrechten niet hebben. Vanaf vandaag ben ik een member van de Common Goal-familie. Als je niet weet wat het is, googel het dan", zei Klopp.

Mannelijke spelers en coaches:

Speler / Coach Team / Nationaliteit Juan Mata / Spanje Jürgen Klopp Liverpool / Duitsland Mats Hummels / Duitsland Giorgio Chiellini Juventus / Italië Dennis Aogo Stuttgart / Duitsland Alfie Mawson Swansea City / Engeland Charlie Daniels / Engeland Alex Brosque Sydney / Australië Julian Nagelsmann / Duitsland Hasan Ali Kaldirim / Turkije Serge Gnabry Bayern München / Duitsland Shinji Kagawa Real Zaragoza / Japan Aleksander Ceferin UEFA-president Alex Hunter (virtueel karakter) / Engeland (FIFA 19 / FIFA 20)

Vrouwelijke speelsters en coaches:

Speler / Coach Team / Nationaliteit Megan Rapinoe Seattle Reign / VS Alex Morgan Orlando Pride / VS Heather O'Reilly / VS Olga Garcia / Spanje Jean Sseninde / Oeganda Pauline Bremer / Duitsland Vero Boquete / Spanje Nicole Regnier America de Cali / Colombia

Hoeveel geld doneren zij aan Common Goal?

Elke speler of coach heeft ervoor getekend minimaal 1% van hun salaris af te staan. Sommigen doneren meer dan dat, zoals bijvoorbeeld Aogo, die dus 2% per manad.

Mata verdient naar verluidt 140.000 pond per week bij United, wat inhoudt dat hij op jaarbasis zo'n 72,800 pond doneert, wat neerkomt op iets meer dan 75.000 euro.

Alleen al met zijn bijdrage en die van Chiellini en Mats Hummels zorgen voor meer dan 200.000 euro, waarmee de doelstelling van een half miljoen in jaar 1 ineens een eenvoudig haalbare som lijkt.

Welke goede doelen worden geholpen?

Streetfootballworld, de organisatie achter Common Goal, heeft vijftien jaar veldwerk gedaan om een wereldwijd netwerk van goede doelen met een voetbalachtergrond te realiseren.

Instellingen als Albion In The Community, wat de charity-instelling van is, en Fotbal Pro Rozvoj, dat met minderbedeelde kinderen werkt in Tsjechië, zijn hier bijvoorbeeld bij aangesloten.

Alle 120 bij het initiatief aangesloten goede doelen mogen rekenen op een eerlijke verdeling van de inkomsten van Common Goal.