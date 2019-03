"Wat ik had gedaan? Waarschijnlijk een brug zoeken en er vanaf springen"

Napoli boekte donderdag een 3-0 overwinning tegen Red Bull Salzburg, waardoor de kwartfinale van de Europa League lonkt voor de Italiaanse topclub.

Carlo Ancelotti heeft genoten van zijn ploeg. De trainer is blij dat zijn pupillen een thuisnederlaag zoals die van Paris Saint-Germain tegen Manchester United (1-3) in de Champions League hebben weten te voorkomen.

Ancelotti geeft in gesprek met Sky Italia aan dat hij de afgang van PSG, zijn voormalig werkgever, met lede ogen heeft aanschouwd. "Het was ongelooflijk, echt ongelooflijk", begint de Italiaan zijn verhaal. "Ik weet niet wat ik had gedaan als ik op de bank zat bij PSG. Waarschijnlijk de dichtstbijzijnde brug zoeken en er vanaf springen", aldus Ancelotti.



De oefenmeester is blij met het resultaat in de eerste wedstrijd van het tweeluik met de Oostenrijkse club. "Het is een goed resultaat, maar er zijn nog negentig minuten te spelen. We kunnen ons niet rijk rekenen. We hebben bepaalde dingen goed gedaan, maar ook een aantal dingen minder goed. Zo waren er enkele gevaarlijke counters die voorkomen konden worden."



"Salzburg heeft aangetoond dat ze veel snelheid en doorzettingsvermogen hebben, dus we moeten alert zijn. We moeten in de tweede wedstrijd een doelpunt maken, anders lopen we het risico dat ze terugkomen", besluit Ancelotti. Napoli speelt zondag in de Serie A tegen Sassuolo, waarna donderdag het tweede duel met Red Bull Salzburg in de Europa League op het programma staat.