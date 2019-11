"Wat hij allemaal bij Chelsea niet heeft, heeft hij bij ons wel"

Frankrijk wist donderdagavond met 2-1 te winnen van Moldavië in de EK-kwalificatiereeks.

Les Bleus hadden veel moeite met het Oost-Europese land, maar een benutte penalty van Olivier Giroud zorgde uiteindelijk voor de drie punten voor de ploeg van Didier Deschamps.

Na afloop is de bondscoach van Frankrijk verheugd met de prestaties van zijn spits. "Of hij onmisbaar is? Onmisbaar of niet: vanwege zijn kwaliteiten is hij heel erg belangrijk voor ons", wordt Deschamps geciteerd door verschillende Franse media.

"Zijn doelpunt zorgde er niet voor dat we ons hebben gekwalificeerd voor het EK, dat waren we namelijk al. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we weer eerste in de poule staan."

"Wat hij allemaal bij niet heeft, heeft hij bij ons wel", vervolgt Deschamps. De trainer doelt onder meer op het gebrek aan speeltijd van Giroud bij de Londenaren.

Ook stelt de bondscoach dat de spits bij the Blues anders wordt gebruikt dan bij de nationale ploeg, Deschamps geeft aan dat de 33-jarige aanvaller niet hoeft te vrezen voor zijn plek.

"Hij blijft bij de eerste elf namen zitten. Hij is namelijk niet een speler die pas gisteren of vandaag op de deur klopt, hij presteert al langere tijd op hoog niveau."

"Hij heeft periodes gekend waarin hij minder doelpunten maakte, maar dan nog helpt hij andere spelers en geeft hij ze de gelegenheid om te scoren", besluit Deschamps over Giroud, die nu 39 keer heeft gescoord voor Frankrijk.