"Wat heeft Özil voor Arsenal gedaan? Helemaal niets!"

Paul Mariner, oud-speler van Arsenal, begrijpt niets van de situatie van Mesut Özil in Londen. De Duitser krijgt de laatste weken weinig speeltijd.

Mariner, die tussen 1984 en 1986 voor The Gunners speelde, denkt dat er iets aan de hand is waar de buitenwereld niks van weet. Bijna een jaar geleden ondertekende Özil in het Emirates Stadium een nieuw lucratief, waarmee hij met afstand de best betaalde speler van de club werd. Volgens Mariner heeft de voormalige international sindsdien weinig gepresteerd.



"Ik ben stomverbaasd waarom Arsenal zomaar Alexis Sánchez liet gaan. Als ik naar Arsenal ging om hem te zien spelen, was hij altijd fenomenaal. Nu laten ze Aaron Ramsey ook voor niets vertrekken! Wat is er aan de hand?" aldus de 65-jarige Engelsman in gesprek met ESPN. "En wat betreft Özil is er iets met hem aan de hand waar wij het fijne niet van weten."



De oud-speler van de club benadrukt dat de linkspoot vorig jaar bijtekende voor een enorm salaris. "Arsenal besloot om alles in te zetten op Özil, toch? En wat heeft hij sindsdien voor de club gedaan? Niets. Helemaal niets!" sprak Mariner. "Ja, natuurlijk kan hij geweldig voetballen, maar hij moet wel fit worden. Hij is nooit fit."



Mesut Özil kwam na Boxing Day niet meer in actie, omdat hij toen een blessure opliep. Sowieso is de 30-jarige routinier de laatste tijd regelmatig wisselspeler of hoort hij zelfs helemaal niet bij de wedstrijdselectie, ook als hij wel fit is. Zonder Özil leed Arsenal afgelopen weekend z'n tweede competitienederlaag op rij (1-0 tegen West Ham United). Het is nog maar de vraag of de Duitser zaterdag wel in actie komt in de kraker tegen Chelsea (thuis).