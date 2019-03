"Wat heeft Kramer nou betekend sinds hij hier kwam voetballen?"

John van Loen is niet te spreken over de voorhoede van FC Utrecht, omdat Nick Venema amper een kans krijgt en Michiel Kramer wel.

Trainer Dick Advocaat maakt zelden gebruik van de talentvolle Venema, terwijl Kramer regelmatig te bewonderen is in het shirt van de Domstedelingen. In zijn column voor het Algemeen Dagblad laat Van Loen zijn onvrede blijken. "Venema is negentien jaar, zo jong is dat toch niet meer?", vraagt de oud-spits zich af.



Advocaat heeft bij Utrecht veel opties in de spits, maar als het aan Van Loen ligt komt Kramer niet meer in aanmerking. "Vorige week zat ik hoog in het stadion bij - . Dan kun je alles goed overzien. Kramer deed niets goed. Hij moet gewoon veel meer brengen dan hij nu brengt", schrijft Van Loen over de 30-jarige aanvaller. "Die had ik een vier gegeven. Ik bedoel: wat heeft Michiel Kramer nou voor FC Utrecht betekend sinds hij bij de club kwam voetballen?"



Kramer kwam eerder dit seizoen over van Maccabi Haifa, waar hij geen succesvolle periode kende. "Welke impact heeft de komst van Kramer tot nu toe gehad? Nou, die impact is echt nihil. Een kopballetje in de thuiswedstrijd tegen Groningen, maar dat is echt te weinig. Tegen Groningen deed hij niks. Vertel mij maar eens wat hij doet: anticiperen op een actie? Aanspeelbaar zijn? Ik heb het niet gezien", sneert Van Loen, die in het verleden jarenlang bij Utrecht speelde en werkte.



Van Loen hoopt dat Venema meer kansen gaat krijgen bij Utrecht. De 19-jarige goaltjesdief maakte in de dit seizoen al dertien doelpunten in zeventien wedstrijden. In de wist hij vier keer te scoren in twaalf duels. "Toen ik zeventien of achttien was, voetbalde ik nog met Advocaat. Nou, toen werd er ook niet gezegd dat ik veel te jong was. Venema is een publiekslieveling, maar kennelijk mag hij van Advocaat niet spelen. Maar alles wat Venema doet, doet Kramer niet."