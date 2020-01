"Wat heeft Dirk Kuyt nou bewezen als trainer van Feyenoord Onder-19?"

Dirk Kuyt wordt vaak genoemd als mogelijke opvolger van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord.

Geert den Ouden is echter van mening dat de huidige oefenmeester van Onder-19 nog niet klaar is om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van de club.

"Wat heeft Kuyt nou bewezen als trainer van Feyenoord Onder-19?", vraagt de oud-spits van onder meer en zich af bij RTV Rijnmond. "Ik vind dat je je pas kunt bewijzen als je trainer bent van een club uit de of een andere club in de ."

"Er zijn weleens uitzonderingen, maar zijn alle oud-spelers dan opeens uitzonderingen, waarbij het allemaal gelijk goed gaat?"

Lees beneden verder

"Ik vind sowieso van elke beginnende trainer dat-ie eerst ervaring op moet doen op een lager niveau", zegt Den Ouden. Presentator Bart Nolles stipt vervolgens aan dat Giovanni van Bronckhorst, de succesvolste trainer uit de historie van Feyenoord, ook geen ervaring had als hoofdtrainer. "Is een uitzondering. Die kun je me het hele jaar voor de voeten blijven gooien, maar..."

"Ik kan mijn vrachtwagenrijbewijs gaan halen, maar dat wil niet zeggen dat ik in één keer wegrijd met een dubbele combinatie met zestien assen. Trainer zijn, en directeur zijn ook, is een ervaringsvak, zo werkt het gewoon", besluit Den Ouden, die gesteund wordt door Ferry de Haan, oud-speler van Feyenoord en huidig algemeen directeur van Excelsior.

"Dat ze veel vertrouwen in Kuyt hebben is duidelijk, maar of dat verstandig is om het op deze wijze te doen weet ik niet", aldus De Haan.