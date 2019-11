"Wat heb ik bij PSV op trainingen vaak ruzie gehad met Mark van Bommel"

Jetro Willems zal geen moment spijt hebben van zijn keuze voor Newcastle United.

De linksback maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap vanuit , waar zijn speelkansen klein waren. In de Premier League gaat het Willems voor de wind. Hij heeft een vaste basisplaats en was al meerdere keren belangrijk met een doelpunt of assist. De 22-voudig Oranje-international beseft dat hij in de Engelse topcompetitie geen moment kan verslappen.

Willems geeft aan dat hij in de Premier League iedere week op waarde wordt getest. Hij denkt dat er in Engeland zes of zeven ploegen zijn die zich kunnen meten met de top van de wereld. "Ook de andere teams hebben allemaal vier of vijf topspelers en dat heeft te maken met de budgetten en hoge tv-gelden die alle ploegen krijgen", legt hij uit in het Eindhovens Dagblad.

"Daardoor is de competitie meer in balans en dat is alleen maar goed voor het voetbal. Dat ik nu zelf lekker draai, komt door een combinatie van dingen. De omgeving voelt erg prettig en ik gedij goed bij de prikkels die je hier als speler krijgt. Ik heb altijd de droom gehad om in Engeland te spelen en nu is die waarheid geworden."

Terugkijkend op zijn ontwikkeling zegt Willems veel gehad te hebben aan zijn tijd bij . "Wat heb ik bij PSV op trainingen vaak ruzie gehad met Mark van Bommel", aldus de 25-jarige linksback. "Bijna elke training hoorde ik wel iets en ik begreep niet altijd waarom. Als ik terugkijk, besef ik nu dat hij vaak gelijk had. Van Bommel was een speler die in zijn laatste jaar zat. Hij had focus en keek altijd verder dan de laatste wedstrijd."

Lees beneden verder

"Ik was toen 18 en hij 35 en dat maakt dat je anders in het leven staat. Als je jong bent, heb je soms de neiging om lakser te worden als het goed gaat."

De voormalig jeugdspeler van brak op jonge leeftijd door bij PSV en kwam al snel in beeld bij het . Willems zegt dat hij veel te danken heeft aan Fred Rutten. "Hij gaf me de kans toen Erik Pieters en Abel Tamata geblesseerd waren en had makkelijk een meer ervaren speler op kunnen stellen. Dat deed hij niet en daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar."

"Als iemand echt in mij gelooft, koester ik dat voor altijd", zegt Willems, die met een goed gevoel terugkijkt op zijn tijd in Eindhoven. "Maar het ging echt niet allemaal vanzelf. Ik heb een zware knieblessure moeten overwinnen en ben dolblij dat ik daar geen last meer van heb. Bij PSV heb ik geleerd dat talent niet altijd genoeg is, maar je wordt in de eredivisie niet altijd uitgedaagd als je bij een topclub speelt."