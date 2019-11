Wat ging er mis voor Niko Kovac bij Bayern München?

De Duitse kampioen kan zich deze week plaatsen voor de volgende Champions League-ronde, maar toch zoekt men een nieuwe coach. Wat is er gebeurd?

Het onvermijdelijk gebeurde dit weekend bij . Voor Manuel Neuer was het een zware nederlaag tegen een uitstekende opponent. En voor de fans was dit het langverwachte moment om het ontslag van Kovac te eisen.

"Ik denk dat je dit wel een beetje kon zien aankomen", zei Neuer nadat Bayern zaterdag in de met 5-1 klop had gekregen van . Al in de negende minuut kwamen de bezoekers met tien man te staan toen Jérôme Boateng werd weggestuurd.

"Dat is waarom dit geen grote schok voor mij is. Jullie hebben ook de wedstrijd in Bochum gezien (een krappe 1-2 zege in de , red.) dus dan is het geen verrassing wat hier is gebeurd. Het moet niet worden toegeschreven aan die vroege rode kaart, maar meer aan het feit dat het gewoon niet werkt. Dat is waar we aan moeten werken; we analyseren en pakken dingen aan."

"Maar er moet zeker iets veranderen."

Zondagavond kwam die verandering op het trainersfront, aangezien Niko Kovac een nieuwe club mag zoeken nadat hij 'met wederzijds goedkeuren' Bayern verliet. De Kroaat sprong zelf al voordat hij werd geduwd; hij bood zijn ontslag aan in een meeting met Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge.

Amper een maand geleden was de 48-jarige trainer nog de gevierde man toen Bayern in Londen een geweldig pak slaag uitdeelde aan : 2-7. Dus wat is er nou eigenlijk misgegaan voor Kovac?

Het lijkt erop dat zijn dagen vanaf het allereerste begin bij Bayern München al waren geteld. De trainer was namelijk niet de eerste keuze toen hij in de zomer van 2018 naar de Allianz Arena kwam. Nadat Jupp Heynckes besloot met pensioen te gaan, was Thomas Tuchel wat betreft het clubbestuur de topkandidaat. De voormalige coach van koos echter voor Paris Saint-Germain.

Kovac had uitstekend werk geleverd bij zijn vorige club Eintracht Frankfurt, dat uiteindelijk dus de genadeklap uitdeelde in zijn Bayern-periode. De Kroaat hield Eintracht in de Bundesliga en haalde Europees voetbal door ten koste van Bayern de DFB Pokal te veroveren. Die zege leverde zijn eerste prijs als trainer op, tot ergernis van sommige Bayern-fans. Kovac was namelijk al bevestigd als de aanstaande vervanger van Heynckes.

Diezelfde supporters hoopten dat een grotere naam voor de groep zou komen te staan en velen waren van mening dat Kovac niet geschikt was om zo'n grote club te leiden. Na de eerste vier gewonnen competitieduels in 2018/19 deden de eerste problemen zich voor toen Bayern achtereenvolgens van en verloor.

Een deel van de druk die ontstond op Kovac, kwam van binnen de kleedkamermuren. James Rodríguez twijfelde aan de pragmatische aanpak van de coach en zei: "We zijn hier niet in Frankfurt."

Een maand later namen de spanningen verder toe door een nederlaag tegen rivaal Borussia Dortmund. Clubpresident Hoeness bleef Kovac echter steunen en de trainer mocht het seizoen afmaken. In de tweede seizoenshelft verloor Bayern maar één wedstrijd in eigen land en werd de dubbel veroverd.

Maar in Europa was Kovac aan het wankelen. overklaste de Duitsers in de return van de achtste finales in München en Robert Lewandowski bekritiseerde de tactiek van het elftal. Bayern zou volgens hem te defensief spelen.

Die klacht werd ook geuit door critici van Kovac. Zij stelden dat zijn Bayern-elftal geen duidelijke identiteit had, vooral in aanvallend opzicht. De keuzeheer rekende daar te veel op een beslissende individuele actie in plaats van een gestructureerde opbouw.

Lewandowski scoorde dit seizoen tot nu toe twintig keer in zestien duels en hij is op dit moment de beste nummer 9 ter wereld.

Dezelfde critici benoemden meestal niet hoe goed Kovac het heeft gedaan met enkele jonge spelers. Serge Gnabry heeft zich ontwikkeld tot één van de beste vleugelspelers van Europa, terwijl Mats Hummels door Niklas Süle is opgevolgd als belangrijkste verdediger van Bayern en Die Mannschaft . Bovendien is Joshua Kimmich niet alleen één van de beste rechtsbacks ter wereld, hij is voor club en land ook een uitstekende optie als defensieve middenvelder.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic zou ook een deel van de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de worsteling van de club. Het lukte hem niet om de defensieve middenvelder te halen die Kovac graag erbij wilde hebben. Daardoor kwam Thiago Alcantara in een diepere rol te spelen dan normaal en was er geen alternatief.

Salihamidzic slaagde er ook niet in om één van zijn favoriete vleugelspelers te contracteren. Bayern stond enigszins voor schut toen weigerde Callum Hudson-Odoi te verkopen. De jacht op Leroy Sané eindigde in een mislukking, omdat de speler van geblesseerd raakte voordat Bayern de trekker overhaalde.

Het zou voor iedere manager lastig zijn geweest om bij Bayern iets nieuws te bouwen in het tijdperk na Arjen Robben en Franck Ribéry, zeker voor een coach die niet eens de eerste keus was. Een grotere naam had wellicht meer tijd gekregen als hij in moeilijkheden was gekomen.

Kovac' tijd leek daardoor nooit lang te kunnen duren en de start van 2019/20 maakte het onmogelijk voor een topclub als Bayern om hem te behouden. De trainer verloor deze jaargang maar twee van zijn vijftien duels in alle competities, maar nipte zeges tegen laaggeklasseerde tegenstanders in de beker worden bij de grootste club van Duitsland niet geaccepteerd.

Bayern had ook moeite om Paderborn te verslaan in de Bundesliga en tegen Augsburg werd het 2-2. Blessures bij bijvoorbeeld Süle en zomeraankoop Lucas Hernández hielpen ook niet echt mee, maar dan nog zijn dit tegenstanders die Bayern makkelijk moet verslaan. Kovac werd dit seizoen achtervolgd door defensieve zwakheden, terwijl dominantie en balbezit niet tot het gewenste aantal doelpunten leidden.

Zijn band met de media werd steeds moeizamer naarmate de druk toenam en zijn omgang met oudere spelers liet te wensen over. Thomas Müller is een clublegende, maar gaf toe dat hij wellicht aan een transfer dacht, aangezien hij door de komst van Philippe Coutinho vaker op de bank kwam te zitten.

Nog erger dan Kovac' commentaar dat Müller nu een back-up was, was toen hij zei dat Eintracht Frankfurt de beste fans van Duitsland heeft. Ook als hij dat echt meent, is het bejubelen van andere supporters in plaats die van je eigen club een trefzekere manier om vijanden te maken.

De 5-1 nederlaag in Frankfurt was Bayern's slechtste resultaat in tien jaar en het was de laatste nagel in de doodskist van iemand die vanaf het begin al gedoemd was. Het is eigenlijk best een verrassing dat Kovac het zo lang heeft volgehouden.