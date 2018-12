Wat gaan Neymar, Mbappe en Cavani doen tegen Jones, Smalling en Lindelof?!

De Champions League-loting heeft Manchester United opgescheept met Paris Saint-Germain. Een ontmoedigend vooruitzicht voor de ploeterende defensie...

Minder dan 24 uur na de kansloze nederlaag bij rivaal Liverpool moet Manchester United nu onder ogen zien dat het Kylian Mbappé, Neymar en Edinson Cavani moet zien af te stoppen.



Bij de loting voor de tweede ronde van de Champions League werd United gekoppeld aan het veelscorende, freewheelende Paris Saint-Germain. Een ploeg die zeker zal genieten van het vooruitzicht dat ze in februari en maart de worstelende ploeg van José Mourinho tegenkomen.



Mbappé, Edinson en Neymar worden hier en daar al de 'MEN-voorhoede' genoemd en het beste wat United er tegenover kan zetten is 'JLS': Phil Jones, Victor Lindelöf en Chris Smalling. Het lijkt op voorhand een oneerlijk gevecht.



United moet hopen dat er in de twee maanden tot de eerste wedstrijd op Old Trafford bij beide clubs het nodige verandert. Terwijl de Engelsen het hele seizoen al ploeteren en negentien punten achter koploper Liverpool staan, is de huidige campagne van PSG bijna precies het tegenovergestelde.



Mede door veertien zeges in de eerste veertien speelronden van Ligue 1 staat de Parijse miljoenenploeg tien punten los van de nummer twee, terwijl PSG nog twee duels tegoed heeft. De veelzijdige manier waarop de Fransen vanuit alle hoeken en posities de aanval zoeken, wordt bovendien nu nog beter uitgevoerd dan in voorgaande seizoenen.



In Neymar en Mbappé in het bijzonder beschikt PSG over de meest gevreesde aanvallers in het Europese clubvoetbal. Zij kunnen een wedstrijd in een fractie van een seconde beslissen.



Ervan uitgaande dat Mourinho in februari nog steeds United-manager is als de eerste wedstrijd wordt gespeeld, kunnen we niet meer verwachten dan twee duels waarbij de Engelsen met de rug tegen de muur staan. Dat was sowieso al de insteek van de Portugees in belangrijke topduels en niets wijst erop dat hij het tweeluik met PSG anders gaat benaderen.



Maar de vraag is nu wat de Fransen daardoor kunnen gaan doen tegenover de worstelende verdediging van United. Het elftal van Mourinho heeft deze jaargang in de Premier League al meer tegengoals geïncasseerd dan in het hele vorige seizoen. In 24 duels in alle competities scoorden The Mancunians zelf maar 35 keer. Vergelijk dat met de beangstigende cijfers van PSG - 49 treffers in zestien competitieduels, plus zeventien goals in een moeilijke Champions League-groep - en het zou wel eens een vernedering kunnen worden.

Iedere verdedigingsvorm die Mourinho dit seizoen heeft geprobeerd, heeft niet gewerkt. De manager koos er zelfs voor om Scott McTominay, Nemanja Matic en Matteo Darmian als centrumverdedigers op te stellen en hij is er niet in geslaagd om achterin een solide defensie met veel routine te bouwen. Het onvermogen om op het middenveld te concurreren maakt het bovendien moeilijker voor hen die verdedigend zijn ingesteld.



United zou een speler als Marco Verratti goed kunnen gebruiken, maar hij zal in februari en maart in 180 minuten juist kunnen laten zien wat de Engelsen missen. Ook de Italiaan die de toon zet en zoveel touwtjes voor de aanvalslinie van PSG in handen heeft, is een speler om te vrezen.



Er is simpelweg geen goed nieuws voor Manchester United aan te stippen, gezien de slechte Premier League-campagne. En de kleine hoop om misschien nog verder te komen in de Champions League is alleen maar kleiner geworden.