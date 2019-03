"Wat er gezegd wordt maakt niet uit, zelfs niet als Zidane mij belt"

Eden Hazard wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar , maar hij is niet de enige speler van die in beeld zou zijn in het Santiago Bernabéu. N'Golo Kanté wordt ook genoemd als potentiële aanwinst voor de Koninklijke en de Fransman zou een belangrijke rol op het middenveld kunnen gaan vervullen bij de Spaanse grootmacht. Real lijkt echter voorlopig niet op de komst van de wereldkampioen te hoeven rekenen.

"Op dit moment ben ik speler van Chelsea, ik heb hier nog steeds doelen die ik wil bereiken en wat elders wordt gezegd maakt niet uit. Zelfs als Zinédine Zidane mij persoonlijk belt, maakt dat niet uit. Ik zit nu bij Chelsea en daar ben ik op gefocust", is hij stellig tegenover het Franse M6 . Real is naar verluidt nog wel altijd geïnteresseerd in Hazard, maar de komst van de Rode Duivel wordt mogelijk een lastig verhaal.



Chelsea kreeg onlangs namelijk een transferverbod opgelegd vanwege het overtreden van regels met betrekking tot het aantrekken van jeugdspelers en mag daardoor in de komende twee transferperiodes geen nieuwe aankopen doen. Verdediger Andreas Christensen lijkt een van de spelers te worden die hierdoor tegen zijn zin in bij the Blues moet blijven.



"Het bericht dat wij van Chelsea hebben gekregen is dat de club niet in beroep kan gaan tegen deze straf en daarom alle spelers aan boord wil houden. De situatie waarin ik terecht ben gekomen is heel moeilijk te accepteren. Ik heb geprobeerd om mezelf te laten zien op het trainingsveld, maar we trainen niet zoveel vanwege alle wedstrijden die het team moet spelen. Ik heb wel gespeeld in de en ik hoop dat dit, zolang we in het toernooi zitten, zo door blijft gaan", legde hij uit in gesprek met Ekstra Bladet.