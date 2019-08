"Wat bezielt je om als volwassen man 'Leve Máxima' te krijsen?"

Willem van Hanegem heeft maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad kritiek geuit op Sierd de Vos.

De verslaggever van Ziggo Sport kwam vorige week onder vuur te liggen vanwege zijn commentaar bij de wedstrijd tussen en PAOK Saloniki in de derde voorronde van de (3-2 winst).

De Kromme kan zich vinden in de kritiek vanuit Griekenland en vindt dat De Vos zich respectvoller moet opstellen. PAOK liet na de wedstrijd via sociale media zijn onvrede blijken over de arbitrage en De Vos. De commentator werd racistisch genoemd.

De club vond het respectloos hoe de commentator over PAOK en zijn supporters sprak. De Vos zei onder meer over PAOK-fans die in de Johan Cruijff ArenA geen shirt aan hadden dat zij geen kleren konden kopen vanwege de financiële crisis waarin Griekenland verkeert.



"Ik was uiteraard blij dat Ajax erin slaagde om PAOK te kloppen. Al snapte ik de onvrede bij die Grieken wel. Het zal niet veel voorkomen dat Ajax zo'n scheidsrechter treft in Europa, want hij floot werkelijk alles in het voordeel van de Amsterdammers", schrijft Van Hanegem.

"En dat ze zich in Thessaloniki stoorden aan het commentaar van Sierd de Vos, dat begreep ik ook wel. Blijf respectvol naar de tegenstander, vind ik. Dat is belangrijker dan per se lollig willen zijn."



"Los daarvan hebben veel verslaggevers er op televisie ook opeens een handje van om te gillen en schreeuwen zoals ze dat in Zuid-Amerika altijd deden. Wat bezielt je om als volwassen man keihard 'Leve Máxima' te krijsen als Tagliafico scoort?", aldus de oud-voetballer.

"Over de Argentijn Lisandro Martínez ben ook ik positief, zonder als een gek te schreeuwen. Het bevalt mij hoe die gozer zijn duels aangaat. Tegen APOEL Nicosia zal Ajax zich plaatsen, denk ik. Al zie je nu nog wel dat het vertrek van Frenkie de Jong iets heeft gedaan met de ploeg."