Wat betekent de komst van Solskjaer bij Manchester United voor toptalent Tahith Chong?

Ole Gunnar Solskjaer maakt het seizoen af bij Manchester United en is daarmee trainer van toptalent Tahith Chong. Wat betekent dit voor zijn kansen?

De negentienjarige vleugelspeler wordt door Engelse media al meer dan een jaar getipt als 'next big thing from Holland', maar tot een debuut kwam het nog niet. Chong mocht in de voorbereiding op het seizoen volop meedraaien, maar daarna liet de vorige maand ontslagen José Mourinho hem links liggen. Slechts eenmaal nam de Nederlandse belofte op de bank plaats, tegen Juventus in de Champions League. Dat is tot nu toe zijn hoogtepunt en Chong koesterde dat moment, al gaf hij ook duidelijk aan te hopen op meer.

Vanaf de tribunes moest de jeugdinternational vervolgens toezien hoe de resultaten keer op keer teleurstelden en hoe de druk op zijn trainer uiteindelijk onhoudbaar werd. Op achttien december maakte de club bekend Mourinho te ontslaan en een dag later werd Solskjaer gepresenteerd als tussenpaus. De Noor mag het seizoen afmaken en de start is zonder meer veelbelovend.

De Red Devils wonnen achtereenvolgens van Cardiff City (1-5), Huddersfield (3-1), Bournemouth (4-1) en Newcastle United (0-2). Vier prima zeges en spelers als Paul Pogba en Marcus Rashford zijn volledig opgebloeid onder het nieuwe bewind. Bovendien is grootverdiener Alexis Sanchez nog op de weg terug van een blessure. Chong is wel volledig fit, maar hij ontbreekt vooralsnog steeds op het wedstrijdformulier.

De in 2016 van Feyenoord overgestapte aanvaller dankte zijn enige uitverkiezing bij de selectie aan de vele blessures van destijds. Nu zijn die er nauwelijks en de concurrentie is gigantisch te noemen. Chong mag echter hoop koesteren. Zijn nieuwe trainer heeft sinds zijn aanstelling namelijk de nodige beloftes gedaan aan de buitenwacht.

Ten eerste beloofde Solskjaer dat het voetbal weer 'leuk' moest worden om naar te kijken en daarnaast verzekerde hij de fans nog een oude waarde van de club in ere te herstellen: het inpassen van goede jeugdspelers. "Zoals Sir Matt Busby ooit zei: 'Als ze goed genoeg zijn, zijn ze oud genoeg'. Deze club gelooft in die traditie en jonge spelers moeten hier door kunnen breken", stelde de Noor vorige week op een persconferentie .

"Het is belangrijk voor de spelers in de jeugdopleiding om te weten dat ik hun progressie volg. We hebben twee of drie absolute toptalenten die op de deur kloppen. Met wat blessures of vermoeidheid bij het eerste hadden zij ongetwijfeld eerder een kans gehad, maar op dit moment hebben we daar niet mee te maken", gaf hij aan. Wel liet de Noor de eerste groeibriljant Angel Gomes al invallen tijdens zijn debuut als trainer van de Red Devils .

Clubwatcher Kris Voakes van Goal gaat er vanuit dat Solskjaer verder refereerde aan middenvelder Mason Greenwood en aan Chong. "Dat is wel het meest waarschijnlijk. Het ziet er naar uit dat zij meer en sneller kansen gaan krijgen dan onder Mourinho het geval zou zijn geweest. Zeker als je zijn uitspraken over de jeugd in gedachten houdt. De FA Cup-wedstrijd tegen Reading wordt wat dat betreft een belangrijk meetpunt", aldus de analist.

Die ontmoeting staat voor zaterdag op de rol en Solskjaer heeft al aangegeven enkele basisspelers rust te zullen geven. "Veel van de jongens hebben de laatste vier wedstrijden gespeeld en voelen de drukke kerstperiode in hun benen. Er komen dus wat wijzingingen, maar we zullen klaar zijn voor Reading", belooft hij daags voor de wedstrijd via de officiële clubkanalen .

Of Chong bij de gelukkigen zit is nog onduidelijk. Twee plaatsen in de voorhoede zijn al vergeven aan gevestigde namen. "Lukaku gaat beginnen en Sanchez start ook in de basis. Dat is belangrijk voor hen", aldus Solskjaer. "Zij hebben meer speeltijd nodig en verder krijgen andere spelers een kans. Als ze bij de selectie zitten, zijn ze goed genoeg om voor Manchester United te spelen. Ik vertrouw hen allemaal."