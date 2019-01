Warnock: "Tottenham moet op Wembley blijven"

Neil Warnock vindt dat Tottenham Hotspur het seizoen moet afmaken op Wembley. Het nieuwe stadion van de Spurs is bijna klaar.

Tottenham had eigenlijk het huidige seizoen al in het nieuwe stadion zullen beginnen, maar door vertraging bij de bouw was het stadioncomplex niet op tijd afgerond. Een latere datum in september werd eveneens uitgesteld, omdat de thuishaven nog niet aan alle veiligheidseisen voldeed. Er is nog geen exacte datum geprikt voor de eerste wedstrijd van de Spurs in het nieuwe stadion.



Het lijkt er echter op dat dat nog wel dit seizoen gaat gebeuren. Neil Warnock, manager van Cardiff City, zou het liever anders zien. "De Premier League zou Tottenham moeten dwingen om voor de rest van dit seizoen op Wembley te spelen. Ik vind niet dat onze concurrenten profijt mogen hebben van de situatie. Het is niet onze fout. Wij hadden ook al in het nieuwe stadion moeten spelen", sprak Warnock in de Engelse media.



Cardiff City ging dinsdag kansloos onderuit tegen de Spurs (0-3), die in oktober op Wembley al met 1-0 van The Bluebirds wonnen. Warnock, die met zijn ploeg tegen degradatie vecht, vindt dat de concurrentie ook naar Wembley moet om competitievervalsing te voorkomen. "De Premier League moet nu ingrijpen. Het ondermijnt de integriteit van de competitie."