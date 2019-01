"Waren ze bij Ajax en PSV moe van de lange reizen naar Qatar en Florida?"

Willem van Hanegem vindt het onbegrijpelijk dat arbiter Serdar Gözübüyük zondag geen strafschop toekende aan sc Heerenveen in het duel met Ajax.

Zzelfs nadat hij door de VAR werd geadviseerd om de beelden langs de lijn te gaan bekijken. De oud-voetballer zag een dag eerder Feyenoord met 3-1 verliezen op bezoek bij PEC Zwolle . De Kromme kijkt na de verliespartij van de Rotterdammers zonder al te veel vertrouwen uit naar de Klassieker van zondag.

Van Hanegem vindt dat Ajax er 'een zooitje' van maakte tegen Heerenveen (4-4). De Amsterdammers lieten het na om de koppositie over te nemen nadat PSV eerder op de middag punten had laten liggen tegen FC Emmen. "Waren ze bij Ajax en PSV na de rust soms moe van de lange reizen naar Qatar en Florida? Als scheidsrechter Serdar Gözübüyük in de Johan Cruijff Arena zijn werk normaal had gedaan, had Heerenveen een strafschop gekregen", schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad . "Hoe kon hij daar, na het zien van de beelden, in vredesnaam géén penalty voor geven? Gooi de VAR maar in de prullenbak, zou ik zeggen."



Behalve PSV en Ajax liet ook Feyenoord punten liggen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verliet Zwolle met een nederlaag op zak. "Ik houd ondanks het geklooi van Ajax mijn hart vast voor de Klassieker komende zondag. Want Feyenoord klooide ook maar wat aan en niet voor het eerst", aldus Van Hanegem. "Ik denk niet dat Feyenoord de lef zal durven tonen die het tegen PSV eerder wel toonde. Neem alleen nou de slotfase tegen PEC."



Van Hanegem haalt het uitvallen van Jan-Arie van der Heijden aan. De verdediger moest in de slotfase het veld verlaten en hij werd vervangen door Eric Botteghin. "Dat was wat mij betreft alleszeggend. Een verdediger voor een verdediger", schrijft hij. "Het stond 3-1 voor PEC en die ploeg gaf, hoewel Feyenoord er een bende van maakte, toch nog veel kansen weg. Het leek alsof Giovanni van Bronckhorst vreesde voor 4-1 of 5-1. En niet eens dacht aan 3-2 en 3-3. Tegen PEC Zwolle-uit."