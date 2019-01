Wanneer werd Liverpool voor het laatst landskampioen?

De vorige seizoenen van the Reds om de titel te winnen liepen uiteindelijk uit op tranen, maar zou het dit jaar anders kunnen zijn?

Liverpool heeft zich ontpopt als favoriet aan het begin van het seizoen om de titel in de Premier League te winnen na een lange winnende reeks die tot het nieuwe jaar duurde, waar concurrent Manchester City in december bezweek met drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden.

De ploeg van Jürgen Klopp is al een aantal keer titelfavoriet geweest, maar ze hebben nooit de sprookjesachtige eer gehad om uiteindelijk tot Premier League-kampioen gekroond te worden.

Goal blikt terug op de geschiedenis van Liverpool in de Premier League, toen ze de competitie voor het laatst wonnen en wat er gebeurde tijdens hun laatste titel-uitdagende seizoenen.

Wat is de beste eindklassering van Liverpool in de Premier League?

De meest succesvolle eindklassering van Liverpool in de Premier League is de tweede plek, toen the Reds als runners-up eindigden onder Brenden Rodgers in het seizoen 2013/14, waar ze slechts twee punten achter kampioen Manchester City eindigden.

Liverpool kende een ongekend seizoen waarin ze 101 doelpunten maakten en slechts zes keer verloren - hetzelfde aantal als Man City - maar uiteindelijk brak hun lekke verdediging zich op (in totaal incasseerden ze 50 doelpunten, in vergelijking met Man City's 37, Chelsea's 27 en Arsenal's 41), net als de nederlagen tegen José Mourinho geleide Chelsea zowel thuis als uit.

Het was een seizoen waarin Luis Suárez opdook als een van de beste spitsen ter wereld - zo niet de beste - toen hij het jaar afsloot als topscorer van de Premier League met 31 doelpunten, waar hij in de daaropvolgende zomer naar Barcelona vertrok.

Het was ook de laatste kans voor Steven Gerrard om de Premier League te winnen als een Liverpool-speler, voordat de voormalig aanvoerder van the Reds het daaropvolgende seizoen naar Major Soccer League-ploeg LA Galaxy verhuisde.

Voorafgaand aan het seizoen 2013/14 kwam Liverpool ook waanzinnig dichtbij het winnen van de titel van de Premier League onder Rafael Benítez in 2008/09.

Gerrard was wederom een uitblinkende speler naast belangrijke spelers als Xabi Alonso en Fernando Torres voor Liverpool dat vier punten achter rivaal Manchester United eindigde, ondanks het verslaan van hen (die op dat moment werd geleid door Sir Alex Ferguson) zowel thuis als op Old Trafford.

De achilleshiel voor the Reds dat seizoen was de vele gelijke spelen (11) ondanks dat het slechts twee keer verloor en scoorde vaker dan enig ander team (77).

Liverpool heeft de neiging gehad om zich op te branden bij een titelstrijd, het eindigde op de zevende plaats in het seizoen dat ze als tweede eindigde in 2008/09 (wat leidde tot het ontslag van Benítez) en vervolgens een zesde plaats in 2015, waar Rodgers die een paar maanden later wegging.

Wanneer werd Liverpool voor het laatst landskampioen?

De laatste keer dat Liverpool de competitie won was aan het einde van het seizoen 1989/90, toen ze hun achttiende titel pakten onder Kenny Dalgish, toen de Engelse competitie bekend stond als Division One.

The Reds hebben de competitie nog nooit gewonnen sinds het de Premier League heet, waar de competitie zoals we die nu kennen werd opgericht in 1992 nadat 22 clubs zich hebben losgemaakt van de Football League.

Ze hebben het landskampioenschap achttien keer gewonnen, een aantal dat werd overtroffen door rivaal Manchester United in het seizoen 2010/11 toen the Red Devils hun negentiende titel wonnen.

Elf van hun titels kwamen tijdens hun illustere periode van de jaren '70 en jaren '80, geleid door de legendarische managers Bob Paisley en Bill Shankly, die de club ook naar zeven prijzen in Europa hebben geleid.

Is Liverpool de meest succesvolle Engelse club ooit?

Of Liverpool de meest succesvolle club is in de Engelse geschiedenis, is nog steeds een onderwerp van discussie, vooral als het gaat om supporters van Manchester United.

The Red Devils zijn vaker landskampioen gewonnen (20) dan Liverpool (18), hoewel the Reds het enige Engelse team is dat vijf keer de Champions League heeft gewonnen, waar hun laatste overwinning in 2005 was tegen AC Milan in Istanbul. Manchester United heeft de Champions League drie keer gewonnen.

The Mancunians hebben de FA Cup twaalf keer gewonnen, waar Liverpool zeven keer won. Laatstgenoemde club won acht keer de League Cup.