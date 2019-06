Wanneer spelen de Oranje Leeuwinnen, kanshebbers en alles wat je moet weten over het WK voor Vrouwen

De Oranje Leeuwinnen zijn als Europees kampioen afgereisd naar Frankrijk en vooralsnog gaat het voorspoedig op het wereldkampioenschap voor vrouwen.

De ploeg van Sarina Wiegman is dankzij een knappe zege op Japan doorgedrongen tot de kwartfinales, waarin Italië op zaterdag de tegenstander is. Goal volgt het toernooi op de voet en heeft de mogelijke route naar de WK-finale uitgestippeld.

Ook blikken we terug op alle eerdere wedstrijden en gaan we in onderstaand overzicht nader in op de grootste concurrenten. Alle wedstrijden van Oranje worden uitgezonden op NPO 3 en zijn op deze site eveneens van minuut tot minuut te volgen.

Wie moet Oranje verslaan richting de finale?

De Nederlandse dames nemen het zaterdag om 15.00 uur tegen Italië. Indien die wedstrijd in Valenciennes gewonnen wordt, volgt op woensdag 3 juli een ontmoeting met de winnaar van het tweeluik tussen Duitsland en Zweden. De halve eindstrijd wordt om 21.00 uur aangevangen in Lyon.

Op voorhand geldt Duitsland als favoriet in de krachtmeting met de Scandinavische equippe, dus een burenstrijd lijkt de meest waarschijnlijke optie als Oranje ook af weet te rekenen met Italië, dat met 2-0 van het sterker geachte China won. Italië is bezig aan een sprookje, want met de vijftiende plaats op de FIFA-wereldranglijst heeft men alle verwachtingen al ruimschots overtroffen.

Italië is het laagst geklasseerde land in de kwartfinales en in principe heeft de ploeg van bondscoach Milena Bertolini niets te verliezen tegen Oranje. Toch zal men de huid duur willen verkopen. "Bij de Italianen gaat het spel heel snel op en neer", analyseert Oranje-spits Vivianne Miedema vooraf in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Wij moeten daar niet in meegaan, maar rust aan de bal hebben. Dan maken we zeker kans. Je loopt niet zomaar over Italië heen. Ze hebben zich ontwikkeld, maar wij ook. Ik verwacht dat het een prachtige voetbalmiddag gaat worden."

Volledige wedstrijdschema knock-outfase

De kwartfinales vinden plaats tussen 27 en 29 juni en de halve finales staan ingeroosterd op 2 en 3 juli. Indien Nederland dan uitgeschakeld zou worden, spelen de Leeuwinnen op 6 juli om het brons en als Oranje de finale haalt, komen ze op zondag 7 juli in actie in Lyon. De eindstrijd vindt dus exact een maand na de start plaats en er wordt afgetrapt om 17.00 uur.

Kwartfinales:

Datum Wedstrijd Aftrap: Speelstad 27 juni Noorwegen - Engeland 21.00 uur Le Havre 28 juni Frankrijk - USA 21.00 uur Parijs 29 juni Italië - Nederland 15.00 uur Valenciennes 29 juni Duitsland - Zweden 18.30 uur

Halve finales:

Datum Wedstrijd Aftrap Speelstad 2 juli Noorwegen/Engeland - Frankrijk/USA 21.00 uur Lyon 3 juli Duitsland/Zweden - Nederland /Italië 21.00 uur Lyon

Strijd om de medailles:

Datum Wedstrijd Aftrap Speelstad 6 juli Strijd om plek 3 17.00 uur Nice 7 juli Finale 17.00 uur Lyon

Wie zijn de grootste concurrenten?

Voorafgaand aan het toernooi maakte Goal al een lijstje met tien kanshebbers en van die tien zitten er nu nog zes in het toernooi. Noorwegen en Italië zijn de verrassingen van dit kampioenschap en Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten maken de verwachtingen vooralsnog meer dan waar.

Team USA is als regerend wereldkampioen de torenhoge favoriet en met een bizarre 13-0 zege op Thailand startte men voortreffelijk. Daarna werden de resultaten iets minder flitsend, maar het spel is nog altijd overtuigend. Wel heeft men de pech dat het in de kwartfinales al uitkomt tegen gastland Frankrijk, dat vooraf ook werd gezien als een goede kandidaat om de finale te halen.

Nederland ontloopt beide grootmachten tot de eventuele finale en kan ook outsider Engeland voor die tijd niet treffen, maar moet het bij winst op Italië in de halve eindstrijd wel opnemen tegen Duitsland of Zweden. Beide ploegen beschikken over aardig wat kwaliteit en met name Duitsland is een serieuze gegadigde voor de eindstrijd, al hebben de als Europees kampioen ook het nodige in de melk te brokkelen.

Hoe ging het tot nu toe met de Leeuwinnen?

De Oranje Leeuwinnen scheerden in de achtste finales langs de rand van de afgrond toen Japan in het laatste half uur duidelijk de betere was. Nederland oogde vermoeid en had alle geluk van de wereld toen de Aziaten diverse keren het aluminium raakten met hun pogingen. Ook keeper Sari van Veenendaal greep een glansrol met meerdere fraaie reddingen.

Met het inbrengen van Van Es, Roord en eerder al Beerensteyn kreeg Nederland weer wat nieuwe energie en dat resulteerde in een paar spaarzame tegenaanvallen. Een ervan leverde een strafschop op na hands van Kumagai. Lieke Martens greep haar verantwoordelijkheid, nadat ze in de eerste helft al voor de openingstreffer had gezorgd. Die werd nog geneutraliseerd door een goal van Hasegawa, maar op de rake penalty in minuut 90 volgde geen Japans antwoord.

Soms moet je een beetje geluk hebben en dat hebben we nu gehad, concludeerde de matchwinner Martens. Nederland hield inderdaad met het nodige geluk stand, maar rekende wel mooi af met de verliezend WK-finalist van de vorige editie. In de groepsfase werd ook al gewonnen van Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. Het spel oogde in de eerste wedstrijden nerveus, maar er is wel een stijgende lijn zichtbaar, hetgeen hoop geeft voor de volgende ronde(s).

Eindstand poulefase:

Positie Land Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1 Nederland 3 3 0 0 9 6 - 2 2 Canada 3 2 0 1 6 4 - 2 3 Kameroen 3 1 0 2 3 3 - 5 4 Nieuw-Zeeland 3 0 0 3 0 1 - 5

Hoe zat het vooraf met de verwachtingen?

Europees kampioen Nederland moest zich via play-offs plaatsen voor het WK nadat het via de reguliere kwalificatie niet was gelukt. In de herkansing kwam het wel goed dankzij een dubbele zege op Denemarken en een overwinning op Zwitserland (3-0 en 1-1). Sindsdien weten de Leeuwinnen dat ze zich in Rusland mogen bewijzen en in vriendschappelijke wedstrijden werd het nodige zelfvertrouwen getankt.

In april werden Mexico (2-0) en Chili (7-0) afgedroogd, terwijl Australië op 1 juni tijdens de uitzwaaiwedstrijd van Oranje ook op een 3-0 nederlaag werd getrakteerd. Namens Nederland speelden Shanice van der Sanden en Lieke Martens in mei de finale van de en Vivianne Miedema werd uitgeroepen tot de beste speelster van de Engelse Premier League. Van hen wordt dus het nodige verwacht in Frankrijk.

In mei liet Miedema aan Nu.nl weten daar mee te kunnen leven, al waakt ze voor te hoge verwachtingen na de EK-zege van twee jaar geleden. "Door die titel denken mensen nu dat we zomaar wereldkampioen kunnen worden. Dat voelen we en daar hebben we als groep over gepraat. Maar ik denk dat het nu niet reëel is om te zeggen dat we een van de topfavorieten zijn. Er zijn wel acht of negen landen die kampioen kunnen worden, het wordt een open toernooi."

Met name titelverdediger en FIFA-ranglijstaanvoerder Amerika, gastland Frankrijk, Engeland en Duitsland worden sterk geacht en daarna volgt een groepje met landen als Zweden en de Oranje Leeuwinnen, weet ook Miedema. "We moeten ook een beetje geluk hebben met wie we tegenkomen in de knock-outfase. Alleen als het bij ons op het juiste moment goed valt, dan kan het een heel mooie zomer worden. Wie weet eindigen we dan met een medaille om onze nek."