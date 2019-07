Wanneer speelt Feyenoord? Alle wedstrijden en uitslagen in 2019/20

Feyenoord gaat dit seizoen met de nieuwe trainer Jaap Stam proberen om het gat richting de top twee te verkleinen. Dit is de wedstrijdkalender.

De Rotterdammers eindigden afgelopen seizoen in de op een straatlengte achterstand van en , terwijl ook de beker geen succes opleverde en men in de niet door de kwalificatie kwam. Dit seizoen brengt echter weer nieuwe kansen en dit is (in afwachting van de loting voor het bekertoernooi) de volledige speelagenda van in seizoen 2019/20:

Speelkalender Feyenoord 2019/20