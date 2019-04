Wanneer speelt Ajax in de halve finale van de Champions League en alles wat je moet weten

Ajax kent een ongelooflijk seizoen in de Champions League en is nog maar een horde verwijderd van de finale. Wie moet het nog verslaan voor de trofee?

Via drie voorrondes, een poulefase met , en AEK Athene, een krachttoer tegen en een huzarenstukje tegen heeft de ploeg van Erik ten Hag zich geplaatst als halve finalist van het miljardenbal. Nu kan het rustig achterover leunen om te kijken wie de tegenstander wordt in de halve eindstrijd en heel voorzichtig mag men zelfs dromen van een finale...

Wie wordt de tegenstander in de halve finale?

In Nyon is alvast een indeling gemaakt voor de halve finales en daaruit bleek dat de sterkste van het duo tegen de volgende tegenstander gaat zijn van , dat in Turijn met 1-2 won na een eerder 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA.

Op voorhand leek City de favoriet in de andere kwartfinale, maar de Spurs hebben in het eerste deel van het tweeluik uitstekend gepresteerd met een 1-0 zege in Londen. In Manchester zal de ploeg van Josep Guardiola echter veel aanvallender voor de dag moeten komen en dan is het de vraag hoe Tottenham dan omgaat met de druk. Ook helpt het hen niet dat sterspeler Harry Kane niet van de partij kan zijn door blessureleed.

Wanneer en waar speelt Ajax de halve finale?

De heenwedstrijden staan ingepland op dinsdag 30 april en woensdag 1 mei, terwijl de returns een week later op het programma staan voor 7 en 8 mei. Het is nog niet bekend op welke dagen Ajax speelt. De KNVB heeft daags na het behalven van de halve eindstrijd wereldkundig gemaakt dat het Eredivisieduel met wordt vervroegd zodat de Amsterdammers zich optimaal kunnen voorbereiden op het miljardenbal.

In het tweeluik met Manchester City of Tottenham is Ajax eerst de bezoekende partij. De return wordt dan afgewerkt in eigen huis, hetgeen precies andersom was in de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. Bij het treffen tussen en / is de Spaanse ploeg eerst de gastheer, terwijl het een week later mag proberen om de eindstrijd te halen.

Wie zijn de mogelijke tegenstanders voor de finale?

Als we er vanuit gaan dat Ajax nogmaals kan stunten, komt het in de finale uit tegen de sterkste ploeg uit de andere helft van het schema. Daarin zitten nu nog drie namen. Barcelona was over twee duels veel te sterk voor en de Spaanse grootmacht neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van het koppeltje Liverpool en FC Porto.

De Engelsen wonnen het eerste duel met 2-0 en moeten die voorsprong woensdag in Portugal over de streep zien te trekken. Ajax heeft dit seizoen al diverse keren laten zien dat je na een uitnederlaag niet kansloos hoeft te zijn, dus het kan nog beide kanten op, al is de verliezend finalist van vorig jaar natuurlijk wel de favoriet, hetgeen lastiger te voorspellen is voor een treffen met Messi & Co.

Wanneer en waar is de CL-finale?

De finale wordt op zaterdag 1 juni gespeeld in het schitterende stadion van , het Wanda Metropolitano. Dat biedt plaats aan 68.000 toeschouwers en de winnaar van het toernooi verzekert zich automatisch van een startbewijs voor de volgende editie. Van alle resterende kanshebbers hebben alleen Manchester City en Tottenham Hotspur nog nooit gewonnen.

In de geschiedenis van het toernooi was Ajax in totaal vier keer de sterkste (1971, 1972, 1973 en 1995). De laatste keer dat Ajax in de finale stond was in 1996. Toen bleek Juventus na strafschoppen te sterk. Een jaar eerder wonnen de Amsterdammers wel de titel door in de eindstrijd met 1-0 af te rekenen met . Patrick Kluivert zorgde toen als achttienjarige voor de enige goal van de wedstrijd.