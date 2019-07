Wanneer speelt Ajax? Alle wedstrijden en uitslagen in 2019/20

Ajax streed vorig seizoen tot het einde toe mee op drie fronten en hoopt ook dit jaar weer ver te komen in alle competities. Goal houdt het overzicht.

De Amsterdammers verdedigen de landstitel in de , gaan ook als titelverdediger deelnemen aan de TOTO en men hoopt via de kwalificatierondes van de deelname aan het miljardenbal af te dwingen. Dit is (in afwachting van de loting voor het bekertoernooi) de volledige speelagenda van in seizoen 2019/20:

Speelkalender Ajax 2019/20