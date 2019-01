Wanneer sluit de transfermarkt in januari? Data van de Eredivisie, Premier League en de rest van de wereld

Sommige Europese topclubs verspilden geen tijd om hun selecties te versterken en we kunnen nog veel meer vuurwerk verwachten voor de markt sluit.

De transferperiode is pas net van start gegeaan en we hebben nu al enkele grote transfers gezien, zoals vorig jaar ook het geval was. Toen verkasten spelers als Philippe Coutinho, Virgil van Dijk, Alexis Sanchez en Diego Costa en vuurwerk valt opnieuw te verwachten nu grootmachten als Manchester United, Arsenal, AC Milan, Real Madrid en AS Monaco inhaalslagen te maken hebben.

Bovendien staat de knock-outfase van de Champions League en van de Europa League op het programma, waar aanwinsten hun aankoopbedrag met één doelpunt of wereldredding terug kunnen verdienen. Goal houdt je zoals altijd op de hoogte van de laatste transfers en zal dat de hele transferperiode blijven doen. In onderstaand overzicht valt te lezen tot wanneer de clubs de tijd hebben om de gelederen te versterken. Deze tabel is gebaseerd op informatie van de FIFA .

Alle belangrijke data voor de winterse transfermarkt

Land Competitie Startdatum (00.00 uur) Einddatum (23.59 uur) China Super League 1 januari 28 februari Duitsland Bundesliga 1 januari 31 januari Engeland Premier League 1 januari 31 januari Frankrijk Ligue 1 1 januari 31 januari Italië Serie A 3 januari 31 januari Nederland Eredivisie 3 januari 31 januari Portugal Primeira Liga 3 januari 2 februari Rusland Premier League 23 januari 22 februari Spanje La Liga 1 januari 31 januari Turkije Süper Lig 4 januari 31 januari

Wanneer sluit de transferwindow in de Eredivisie?

Nederlandse clubs hebben tot donderdag 31 januari de tijd om hun slag te slaan. Alle deals dienen voor 23.59 uur te zijn afgerond. Vooralsnog is Ajax de enige die met miljoenen smijt, maar ook clubs als FC Groningen en PEC Zwolle laten zich gelden met nieuwe aanwinsten. De laatste geruchten van Ajax, Feyenoord en PSV lees je hier en een overzicht van al het transfernieuws is hier te vinden.

Wanneer sluit de transferwindow in de Premier League?

Hoewel clubs voor het opengaan van de transfermarkt al akkoorden konden sluiten, mag een speler in Engeland pas op 1 januari de oversteek maken naar zijn nieuwe werkgever. Nieuwe deals kunnen vervolgens de hele maand worden gerealiseerd, want de markt sluit exact 1 minuut voor januari versteken is.

Clubs uit de Premier League en de lagere divisies hebben tot middernacht om het papierwerk in orde te maken, maar sommige details mogen de volgende dag nog worden afgerond om een transfer doorgang te laten vinden. Als het dan nog niet is gelukt, moet men geduld hebben tot de markt in de zomer opnieuw open gaat.

Wanneer sluit de markt in de rest van Europa?

Net als in Engeland kan men ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje handelen zodra het nieuwe jaar is ingeluid en de markt sluit ook daar op 31 januari, 23.59 uur.

Italiaanse clubs mochten net als in Nederland pas vanaf 3 januari officieel los en zij hebben ook tot de laatste minuut van de maand de tijd om hun selecties op orde te maken voor de beslissende maanden van het seizoen.

In Portugal krijgen de ploegen iets langer de gelegenheid, want daar is de markt open tot 2 februari. Rusland doet het nog weer anders: De clubs uit Moskou en hun uitdagers krijgen tussen 23 januari en 22 februari de tijd om te handelen.

Wanneer sluit de transfermarkt in de rest van de wereld?

Europese clubs moeten na het sluiten van de lokale markt nog wel rekening houden met andere continenten. Met name in China wordt er flink geïnvesteerd in de selecties en de vermogende ploegen uit het voetbalgekke land mogen tussen 1 januari en 29 februari proberen om spelers te verleiden met lucratieve salarissen.

Ook in Zuid-Amerika gebeurt er van alles op transfergebied en in Argentinië krijgen clubs tot 7 februari de kans, terwijl de Brazilianen dan nog bijna twee maanden de tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Tot en met 2 april kunnen spelers tekenen voor een club uit Brazilië.