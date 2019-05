Wanneer Nederland Onder-17 de EK-finale speelt en alles wat je moet weten

Het Nederlands elftal Onder-17 is in Ierland doorgedrongen tot de finale, maar tegen wie speelt de titelverdediger eigenlijk?

Vorig jaar wist de talentenbrigade van bondscoach Peter van den Veen het toernooi te winnen door in de finale af te rekenen met Italië. Nederland kreeg de tegenstander na strafschoppen op de knieën en dit jaar is een herhaling mogelijk nu de andere halve finale wordt afgewerkt door Frankrijk en Italië. Zij spelen donderdagavond om 20.00 uur tegen elkaar.

Nederland rekende in de halve eindstrijd af met Spanje. Een late treffer van Mohamed Taabouni gaf de doorslag nadat er in de kwartfinales al overtuigend was afgerekend met de leeftijdsgenoten uit België (3-0). In de groepsfase won Oranje van Zweden (2-0) en Engeland (5-2). De wedstrijd tegen groepswinnaar Frankrijk ging met 0-2 verloren.

Bij Nederland gelden Naci Ünüvar, Brian Brobbey, Ki-Jana Hoever en Ian Maatsen als de grote talenten. De eerste twee spelen bij in de jeugd, Maatsen is een van de groeibriljanten van de Academy en Hoever debuteerde zelfs al in het eerste elftal van . Dit toernooi maken ook verdediger Melayno Bogarde en Anass Salah-Eddine een uitstekende indruk.

Bij de mogelijke tegenstanders in de finale loopt ook veel toptalent rond. In Italië kijkt men vooral naar Franco Tongya, die dicht tegen zijn debuut bij aan zit, terwijl collega-aanvaller Sebastano Esposito zelfs al mocht invallen bij . De Fransen gokken op bevliegingen van goalgetter Georginio Rutter ( ) en groeibriljant Nianzou Kouassi ( ), maar de verrassende ster is Adil Aouchiche, die in vier duels al negen keer scoorde.

De finale van het EK Onder-17 wordt gespeeld op zondag 19 mei om 17.30 uur. Het Tallaght Stadium in Dublin is de plaats van handeling en alle halve finalisten mogen zich melden op het WK Onder-17, dat in november op de kalender staat in Brazilië. Hongarije plaatste zich hiervoor als vijfde Europese land. ZIj rekenden in een play-offduel af met de jonge talenten van België.