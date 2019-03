Wanneer is de loting voor de kwartfinales van de CL? Data, tijden, wedstrijden & alles wat je moet weten

Binnen de kortste keren zijn er nog maar acht kanshebbers voor de titel, maar wanneer kennen zij hun volgende tegenstander? Goal vertelt je alles!

De knock-outfase van de Champions League is in volle gang en Ajax is één van de overgebleven kandidaten om beslag te leggen op de titel, maar er zijn nog veel sterke tegenstanders over.

Zestien teams drongen door vanuit de groepsfase en dat aantal loopt snel terug nu de achtste finales worden gespeeld in februari en maart. Met de kwartfinales in het verschiet brengt Goal je op de hoogte van de naderende loting, de kanshebbers en nog veel meer.

Wanneer vindt de loting voor de kwartfinale van de CL plaats?

De loting wordt verricht op vrijdag 15 maart. Rond het middaguur gaat de ceremonie van start in het hoofdkantoor van de UEFA, wat is gevestigd in Nyon in Zwitserland.

Vertegenwoordigers van alle op dat moment resterende clubs zijn aanwezig en binnen een uur weten we wie de volgende tegenstander van Ajax is en hoe de andere wedstrijden worden verdeeld.

Wie maken nog kans en hoe wordt er geloot?

In tegenstelling tot de loting van de laatste zestien zijn er nu geen geplaatste teams en het is vanaf nu ook mogelijk dat teams uit hetzelfde land tegen elkaar komen te spelen. Dat betekent dat in theorie een stadsderby tussen Manchester United en Manchester City mogelijk is, maar een Duits onderonsje tussen Bayern München en Schalke 04 is ook niet uitgesloten.

Aangezien we qua achtste finaleduels pas op de helft zijn, is het nog niet helemaal duidelijk welke ploegen mee gaan loten, maar dat is het wel vanaf 13 maart, want dan staan de laatste twee duels van deze speelronde op het menu. Op het moment van schrijven zijn er nog twaalf clubs in de race en dit zijn ze:

Welke teams loten mee?

Gekwalificeerde teams: Nog niet bekend Ajax Olympique Lyon OF Barcelona Tottenham Hotspur Schalke 04 OF Manchester City FC Porto Liverpool OF Bayern München Manchester United Atlético Madrid OF Juventus

Ajax won op sensationele wijze van Real Madrid, dat de laatste drie edities de sterkste was geweest. De Amsterdammers vochten zich knap terug na een aanvankelijke 1-2 nederlaag in eigen huis. In Madrid werd het vervolgens 1-4, waarmee Ajax een plekje bij de laatste acht heeft veiliggesteld.

Manchester United had ook een verrassing nodig om zich te kwalificeren. Thuis verloor men met 2-0 van PSG en in Parijs keerden de kansen op basis van uitdoelpunten: 1-3. Een controversiële penalty gaf United in de allerlaatste minuut een strafschop en Marcus Rashford werd te held door te scoren tegen keeper Gianluigi Buffon.

Tottenham Hotspur had heel wat minder moeite om Borussia Dortmund te verslaan. In eigen huis won men al met 3-0 en ook in Duitsland werd een 0-1 zege geboekt. Porto zette alle zeilen bij en klopte AS Roma over twee duels met 4-3.

Liverpool moet als finalist van vorig jaar zien af te rekenen met Bayern München, wat in eigen huis mag proberen om de relatief gunstige uitgangspositie van 0-0 uit te bouwen tot een stand die toereikend is om door te bekeren.

Barcelona staat voor eenzelfde opgave tegen het Olympique Lyon van de beter in vorm komende Memphis Depay, terwijl Juventus en Cristiano Ronaldo voor een zware opgave staan na de eerdere 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid.

Pep Guardiola zal tot slot proberen om Manchester City naar de laatste acht te leiden. De Engelse kampioen heeft een licht voordeel ten opzichte van Schalke 04, dat in eigen huis een 2-3 nederlaag moest slikken.

Waar kan ik de loting van de Champions League zien?

Voor degenen die het evenement live willen volgen is er een livestream beschikbaar op de officiële website van de UEFA. Deze is te zijner tijd hier te volgen.

Uiteraard houdt Goal je ook op de hoogte van alle ontwikkelingen, dus zorg dat je onze site in de gaten houdt.

Wanneer worden de kwartfinales in de CL gespeeld ?

De kwartfinales van de Champions League worden gehouden in april, wat betekent dat de gekwalificeerde teams ongeveer een maand te tijd krijgen om zich optimaal voor te bereiden.

De heenwedstrijden staan op de rol voor 9 en 10 april, terwijl de returnduels een week later plaatsvinden op 16 en 17 april.

Wanneer wordt er geloot voor de halve finale van de CL ?

We weten op 15 maart ook al hoe een potentiële halve finale van Ajax eruit gaat zien, want op die dag wordt ook de loting van de halve eindstrijd al bekend gemaakt.

Vanaf die datum zijn alle wedstrijden aan gekoppeld, dus de winnaar van duel A speelt tegen de winnaar van koppel B, terwijl ook C en D aan elkaar gekoppeld worden.

Vanaf 15 maart is het dus zelfs mogelijk om aan te geven welke clubs elkaar in de finale kunnen treffen en wie je dus tot die tijd ontloopt.

De weg naar de CL-finale

De achtste finales van de Champions League begonnen in februari en worden afgerond in maart. In april volgt dan een tweeluik in de kwartfinales en mocht Ajax daarna nog steeds in de race zijn, volgt een halve eindstrijd.

Die staan ingerooster voor eind april en begin mei, terwijl de finale op de rol staat voor 1 juni, in het stadion van Atlético Madrid.