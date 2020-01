'Wanhopig Barcelona zet tweetal in uitverkoop om spits te kunnen halen'

Barcelona wil zich koste wat kost in januari nog versterken met een nieuwe spits.

Volgens het doorgaans goedgeïnformeerde Catalunya Ràdio is de Spaanse grootmacht van plan om zowel Ivan Rakitic als Philippe Coutinho nog woensdagavond te verkopen.

Op die manier moet er financiële ruimte vrijgemaakt worden voor een aanvaller. Woensdagavond bracht Sky Sports naar buiten dat Barça een bod van honderd miljoen euro heeft uitgebracht op Richarlison van .

De Engelse club liet echter onmiddellijk weten dat de berichtgeving niet op waarheid is gebaseerd. Volgens Catalunya Ràdio beschikt momenteel ook helemaal niet over de financiële middelen om een dergelijk bedrag op tafel te kunnen leggen.

De clubleiding van Barça is enigszins in paniek, omdat de aanvallende mogelijkheden door de zware knieblessure van Luis Súarez op dit moment beperkt zijn.

Eerder slaagde Barcelona er niet in om Rodrigo Moreno los te weken bij , terwijl niet akkoord ging met een tijdelijk vertrek van aanvoerder Dusan Tadic.

Het Franse Le 10 Sport wierp de naam van Pierre-Emerick Aubameyang op, maar vervolgens bleef het stil rond de spits van .

Barcelona wil naar verluidt dus geld binnenhalen met de verkoop van Rakitic en Coutinho. Ook afgelopen zomer wilden de Catalanen al van eerstgenoemde af, maar de Kroatische middenvelder bleef en is de laatste weken zelfs weer verzekerd van een basisplaats.

Coutinho speelt momenteel op huurbasis bij , dat de Braziliaan in de zomer voor 8,5 miljoen euro huurde. De Duitse topclub heeft daarbij een koopoptie van 120 miljoen euro. Onduidelijk is of Barça gerechtigd is om Coutinho tussentijds aan een andere club te verkopen.