'Wanhopig Barcelona kwam uit bij stomverbaasde Andrés Iniesta'

Barcelona wilde Andrés Iniesta afgelopen transferperiode terug naar het Camp Nou halen.

Volgens zowel Sport als Catalunya Radio zette de Catalaanse topclub in op een hereniging met de veteraan, die vandaag de dag actief is bij Vissel Kobe.

Naar verluidt zag de Japanse club een mogelijke transfer van Iniesta absoluut niet zitten. Volgens Sport had contact met de 35-jarige middenvelder en vroeg men aan de routinier of hij trek had in een terugkeer.

Het plan van de grootmacht was om Iniesta op de korte termijn terug te halen middels een huurovereenkomst. De 131-voudig international van Spanje ligt momenteel nog tot januari 2021 vast in Japan.

Barcelona heeft meegekregen dat er meer kritiek is gekomen op het feit dat de typische 'Barcelona-stijl' niet meer aanwezig is bij de club.

De grootmacht had zodoende het gevoel dat een terugkeer van Iniesta ervoor kon zorgen dat Barcelona weer kon toewerken naar hun 'unieke' manier van voetballen. Vissel Kobe zat een transfer echter dwars.

De Japanse club wilde hun sterspeler annex aanvoerder niet kwijt, ook omdat men Iniesta wil zien schitteren in de Aziatische .

Volgens de berichtgeving wil Iniesta zijn contract bij Vissel Kobe nakomen. Na zijn periode in Japan zal Iniesta hoogstwaarschijnlijk stappen gaan maken in het trainersvak, net als Xavi, zijn voormalig kompaan op het middenveld van Barcelona.

Ook AS heeft het nieuws inmiddels gemeld. De Spaanse sportkrant schrijft dat Iniesta stomverbaasd was door het voorstel van Barcelona en het heeft geweigerd.

'Deze aanbieding is alweer een voorbeeld van de slechte planning van het bestuur van Barcelona', zo claimt de krant. 'Tegelijkertijd geeft het geen goed signaal af naar bijvoorbeeld Riqui Puig en Arthur.'