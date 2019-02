Wangedrag Ruud Vormer maakt tongen los: "Dit wordt stilaan een probleem"

Ruud Vormer liet zich afgelopen weekend gaan en in België is het wisselen van de Nederlandse captain van Club Brugge het gesprek van de dag.

In duel met AA Gent (1-1) werd de middenvelder een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door trainer Ivan Leko ten faveure van Dion Cools, tot onvrede van Vormer, die uit woede een bidon wegschopte.

Leko probeerde bij de wissel toenadering te zoeken tot de Nederlander, maar de Nederlander liep met veel frustratie rond. Ook het thuispubliek kon de wissel niet waarderen, zo bleek uit het gefluit. "Ik begreep het echt niet", liet Vormer weten. "Ik dacht dat ik er lekker inzat. Als je dan gewisseld wordt, voel je je altijd slecht. Ik uitte het alleen een beetje slecht. Maar natuurlijk ben ik boos op de trainer. Ik wil altijd winnen."



Vormer zou een slechte relatie onderhouden met Leko. Jan Mulder heeft het gevoel dat Vormer in deze kwestie gelijk heeft. "Vormer was toch goed? En Cools, dat is toch een rechtervleugelverdediger? Blijkbaar vindt Leko zijn flanken belangrijker dan de mentale kracht. Als je alles bij elkaar neemt, kan ik me toch niet van de indruk ontdoen dat Vormer gelijk heeft", zegt de oud-voetballer bij Play Sports.



Jacky Mathijssen, ex-trainer van onder meer Club Brugge, ziet dat de relatie tussen Vormer en Leko niet optimaal is. "De invloed van Vormer was altijd groter geweest in het laatste kwartier dan die van Cools. Dit wordt stilaan toch een probleem voor Leko. Ik dacht dat het weg was, maar nu ligt het weer midden op de tafel. Zoiets je aanvoerder aandoen, dat wordt op termijn zeer moeilijk verdedigbaar in de kleedkamer."